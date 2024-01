AK Parti İBB Başkan Adayı Kurum: Bizi takdir edecek millettir

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, seçim çalışmaları kapsamında Kağıthane'yi ziyaret etti. Kağıthane'de partililerle kahvaltı programında bir araya gelen Kurum'a, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ve AK Parti Kağıthane Belediye Başkan Adayı Mevlüt Öztekin de eşlik etti. Kurum, programda konuşma gerçekleştirildi.

"YARI ZAMANLI BELEDİYECİLİK YAPAN BİR YÖNETİMİN TAKDİRİNİ BEKLEMİYORUZ"

“İstanbul'un önümüzdeki 100 yılını anlattığımız toplantıda, İstanbul'un gerçek dertlerine gerçek sorunlarına ve taleplerine odaklanmaya çalıştık" diyen Kurum, “Şimdi biz bu projeleri açıkladık, projeleri açıklayınca mevcut yönetim hemen telaşlandı. Diyorlar ki; bu projeler 'Kopyala-Yapıştır projeleri, bu projelerden biz de faydalanabilir miyiz diye bakacağız, inceleyeceğiz' diyorlar. Buradan Kağıthane'den onlara diyoruz ki 'yarı zamanlı belediyecilik yapan, boş zamanlarında belediyeye uğrayan bir yönetimin bizi takdir etmesini asla ve asla beklemiyoruz. Bizi takdir edecek millettir. Kağıthane'dir, Bayrampaşa'dır" dedi.

Haberin Devamı

“BU PROJELERDEN ONLAR DA FAYDALANACAK"

Kurum, “Tabi ki, bu projelerden onlar da faydalanacak. 1 Nisan sabahı eğer İstanbul'da yaşayacaklarsa tüm İstanbullular gibi onlar da bu projelerden bu hizmetlerden faydalanacaklar. Şimdi, 'Kopyala-Yapıştır' kısmını ben anlayamadım. Yani, biz geçtiğimiz 5 yılda, İstanbul'a 650 kilometre metro yapıldı da biz görmedik mi? Kağıthane'ye geçtiğimiz 5 yılda verilen sözler tutuldu da biz duymadık mı? İstanbul'un iki yakasına 2 tünel yapıldı da biz görmedik mi? İstanbul'da, İstanbul'un genç ve kadınlarının sorunları çözüldü de biz duymadık mı? İstanbul'a 122 kilometre tünel, karayolu, kavşak projesi yapıldı da İstanbullular bunu görmedi mi? İstanbullular her şeyi görüyor, Kağıthane her şeyi görüyor. 31 Mart'ta da sabırlı olun, sizlere gereken cevabı sandıkta verecek. Bunu biz görüyoruz, bu coşkuyu İstanbul'un her yerinde hissediyoruz. Aslında, açıkladığımız grafikler, oranlar, sayılar ve planlar insanımıza ne söylüyordu biliyor musunuz? İstanbul'un geleceği bizim yani dertli, hizmet odaklı AK Parti Belediyeciliğinin, Cumhur İttifakı Belediyeciliğinin hedefi dedik." şeklinde konuştu.

Haberin Devamı