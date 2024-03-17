AK Parti İBB adayı Murat Kurum: Telaşlılar, ne yapacaklarını bilmiyorlar

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, Ümraniye Topağacı Mahallesi'nde gerçekleştirilen kentsel dönüşüm temel atma törenine katıldı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki’nin takılım gösterdiği törene, Ümraniye Kaymakamı Abdulaziz Aydın, Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, Emlak Konut Genel Müdürü Cengiz Erdem, TOKİ Başkanı Ömer Bulut, bakan yardımcıları, milletvekilleri ve çok sayıda hak sahibi vatandaş eşlik etti.

"2 GÜNDE YAPTIĞIMIZ İŞ KOCA 5 YILDA İBB’NİN YAPTIKLARINDAN DAHA FAZLA"

Ümraniye'nin ve Topağacı‘nın geleceği adına çok önemli bir adım attıklarını söyleyerek konuşmasına başlayan Kurum, "Her gün yeni bir temel atmada, her gün yeni bir açılışta bir araya geliyoruz. Dün yine Zeytinburnu’nda 5 bin konutun Çevre Bakanlığımız öncülüğünde hem yıkımlarını hem de temel atmalarını gerçekleştirdik. Burada da bin 174 bağımsız bölümden oluşan projenin temellerini atıyoruz. Şu 2 günde yaptığımız iş koca 5 yılda İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin yaptıklarından daha fazla. İş bilenin kılıç kuşananın demişler." dedi.

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"TELAŞLANDILAR, ALELACELE GİDİP ‘İŞE BAŞLAMA TÖRENİ’ YAPIYORLAR"

İstanbul'un en önemli sorunlarından birinin trafik olduğuna dikkat çeken Kurum, "Trafik çilesini ortadan kaldıracak adımları da atacağız. 230 km metro sözü verip bu süreçte sadece ve sadece 8 kilometre metro yaptılar. Yine bizim yapmış olduğumuz metro ihalelerini iptal ettiler. O da yetmezmiş gibi gidip üstüne hafriyat döktüler. Tünellerimize beton döktüler. Şimdi ne yapıyorlar? Telaşlandılar, alelacele gidip ‘işe başlama töreni’ yapıyorlar. İşe başlama, siz böyle bir tören duydunuz mu? Açılış değil, temel atma değil, işe başlama töreni. Telaşlılar telaşlı, ne yapacaklarını bilmiyorlar" şeklinde konuştu.

"İSTANBUL’A VERİLEN VAATLER NASIL TUTULURMUŞ GELİP ÖĞRENECEK"

Murat Kurum, "Murat ismini duydu mu şaşırıyor. Çok defa Murat Kurum’la karşılaşacak ve hizmet nasıl yapılırmış, eser nasıl yapılırmış, İstanbul’a verilen vaatler nasıl tutulurmuş gelip öğrenecek. Öyle 'hatırlamıyorum' demek yok. Hatırlamazsan 31 Mart’ta da bu millet seni hatırlamaz, bu millet seni unutur. Söz verdiysen o sözleri tutacaksın. Öyle hatırlamıyorum, unuttum, bilmiyorum demek yok" ifadelerini kullandı.

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