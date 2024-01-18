AK Parti Gümüşhane belediye başkan adayı kim? Ercan Çimen kimdir, nereli, kaç yaşında?

AK Parti, 31 Mart 2024’te yapılacak yerel seçimler için Belediye Başkan adayları ve Büyükşehir Belediye Başkan adaylarını açıkladı. AK Parti Gümüşhane Belediye Başkanı adayı Ercan Çimen oldu. Peki Ercan Çimen kimdir? Nereli? Kaç yaşında?

ERCAN ÇİMEN KİMDİR?

Ercan Çimen, 1966 yılında Gümüşhane'de dünyaya geldi. Burada ilk ve ortaöğretimini tamamladıktan sonra, Anadolu Üniversitesi'nin İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde İktisat eğitimi aldı ve bu alandan mezun oldu.

Üniversiteden sonra, aileye ait olan ve Çimenler Grup adıyla bilinen işletmede yönetim kurulu üyesi olarak iş hayatına atılan Çimen, şirketin kurumsallaşması için önemli adımlar attı. Çimenler Grup bünyesinde yer alan Çimenler Otel, Çimenler Kuyumculuk, Çimenler Otomotiv, Harşit Tur, Balyemez Konağı ve Ataç Konağı gibi çeşitli iş kollarında aktif görevler üstlendi.

Gümüşhanespor ve Gümüşhane Hizmet Vakfı gibi kuruluşlarda başkanlık ve yönetim kurulu üyelikleri yaptı.

Siyasi kariyerine Doğru Yol Partisi'nde Belediye Meclis Üyeliği ve Belediye Başkan Vekilliği ile başlayan Çimen, 2009 yerel seçimlerinde Ak Parti'den Gümüşhane Belediye Başkan adayı oldu ancak seçimi az bir farkla kaybetti. Çimen, 15 Şubat 2011'de dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan'ın desteğiyle Ak Parti Gümüşhane İl Başkanı olarak atandı.

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İl başkanı olarak görev yaptığı süre zarfında, parti teşkilatını yeniden yapılandırma, hizmet anlayışını geliştirme ve halkla daha yakın ilişkiler kurma gibi konulara odaklandı. Bu bağlamda, ilde ilk kez düzenlenen 'Ak Parti Halk Günleri' toplantılarını başlattı ve 'Ortak Akıl' toplantıları ile şehrin sivil toplum kuruluşlarını bir araya getirdi. 26 Kasım 2013 tarihinde Başbakan Erdoğan tarafından Gümüşhane Belediye Başkan Adayı olarak açıklanan Çimen, İl Başkanlığı görevinden ayrıldı. %57,5 oy oranıyla Gümüşhane Belediye Başkanı seçildi ve 4 Nisan 2014'te görevine başladı. 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde ikinci kez Gümüşhane Belediye Başkanı olarak seçildi, bu sefer %49.16 oy oranıyla. Çimen, evli ve iki çocuk babasıdır.

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