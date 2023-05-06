AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'dan CNN Türk'te önemli açıklamalar

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım CNN Türk'te yayınlanan ve moderatörlüğünü Fulya Kalfa'nın yaptığı CNN Türk Masası programında gündeme ilişkin önemli konularla ilgili açıklamalarda bulunuyor.

Yıldırım'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları:

Orada yaptığı yanlış bir iş var da ondan mı endişe ediyor? Bu işler bize yeni değil, 17-25 Aralık'ı hatırlayın, Anayasa değişikliği sırasında FETÖ'cülerin siyasiler hakkında kasetlerini hatırlayın. Her şeyden önce etik dışı belden aşağı. Sosyal mecraları kullanarak adayları yıpratmak, seçimleri manipüle etmek, alçak bir iştir. Hiçbirinde de yokuz. Hakikat er ya da geç gün yüzüne çıkar. Şöyle bir kurnazlık seziyorum. Tesirini azaltmak için mi böyle bir açıklama yaptı? Onu bu açıklamaya iten bir sebep olması lazım. Ortada fol yok, yumurta yok 'ABD ziyaretimle ilgili tezgah var' demeye getiriyor. Orada milletin içine sinmeyecek bir iş olmuşsa o da kayıt altına alınmışsa onun rahatsızlığını duyabilir.

"PARAYLA İTİBAR SUİKASTI YAPABİLİYORLAR"

17-25 Aralık'ı kim yapmış? FETÖ'cüler yaptı. FETÖ'cülerle arası iyi olduğu için onlar yapmazlar Kemal Bey'e. Endişelenmesine gerek yok. FETÖ'cülerden PKK'lılardan gelmez. Biz de karışık kuruşuk işleri hiç bilmeyiz. ABD yapmaz, Avrupa hiç yapmaz. Yargısız infazlar konusu yeni değil. Ben bunun en büyük mağduruyum. 15 Temmuz FETÖ darbe girişimine karşı durduğumuzdan beri FETÖ hesapları bizi ailemize her türlü karalamayı yapıyor. Çünkü burada değiller. Dışarıdan yapıyorlar. Bunun kimseye yapılmasını istemem. Kılıçdaroğlu'na da yapılmasını istemem. Sosyal medyanın herkesi tehdit eden bir boyutu var. İşi ticarete döktüler. Parayla itibar suikastı yapabiliyorlar. Bu konuda Kemal Bey'in telaşlanıp böyle bir açıklamaya gitmesini kafamda yerleştiremedim. Etik olmayan bir tezgahın içine girmeyiz. Ben rakibimle etik yollarla mücadeleyi tercih ederim. Gerçi benim rakibim değil Cumhurbaşkanımızın rakibi ama ben AK Parti olarak söyledim. Bir iddia ortaya koyuyorsanız arkasında durun. Niye kafa karıştırıyorsunuz? Sizin için şüpheli kimse onlarla ilgili işlem yaptırın, hukuki süreç başlatın. 17-25'te benzer şeyler oldu ama onlar sahiplendiler ve onun üzerinden bize yüklendiler. Biz beklerdik ki, 'biz seçime gidiyoruz, rakibimize yapılan bizim işimize yarasa dahi bunu kullanmayız' desin. Bugün de itibar suikastına neden olacak şeylere biz sarılmayız, sahip çıkmayız orada onun yanında yer alırız. Bunu seçim propagandası olarak kullanamayız. Bilginin ne olduğuna bağlı. Yeterli bilgiye sahip olmadığımız için daha fazla ileri gidip bir şey söylemenin anlamı yok.

"ERDOĞAN'IN ARKASINDA DAĞ GİBİ MİLLET VAR"

Batı'nın 14 Mayıs ilgisinin sebebi çok açık. Batı'nın yıllardır bu topraklarda yapmak istediği operasyonlara engel olan bir insan var. Recep Tayyip Erdoğan. Onlara göre 14 Mayıs köprüden önce son çıkış. Erdoğan düşerse biz Ortadoğu'yu, Balkanları, Kafkasya'yı, Afrika'yı tekrar kuşatırız dolayısıyla da Türkiye bizim güdümümüze girer ve buradaki menfaatlerimize zarar gelmez. Batı bizim içişlerimize neden karışıyor? Kim bunlara o hakkı veriyor? Avucunu yalasınlar. Erdoğan nereye gidiyor? Arkasında dağ gibi millet var. Sadece ülkemizde değil Suriye'de Irak'ta güvenlik şeridini oluşturmuş terörü sınırlarımıza gelmeden bir Türkiye var. Rusya ile ilişkilerini geliştirmiş, Karabağ'ın esaretinin sona ermesinde baş rol oynamış, Türk devletleriyle ilişkileri günden güne gelişen bir Türkiye var. Bu batı dünyasını rahatsız ediyor.

Tayyip Erdoğan ne yapıyor? Buradaki 'insanları ayartıyor'. 'Ey hayali uyan, bu sömürgecilere artık yol vermeyelim' diyor. Afrika'ya ihracatımız 44 milyar doları aştı. Biz onlar gibi soyup soğana çevirip, onları yokluğa mahkum ederek bir ilişki kurmuyoruz. Bunu oradaki insanlar da görüyor. 'Siz batılılar gibi değilsiniz' diyor. Bu onları deli ediyor. Tek orası değil Mavi Vatan. Libya ile Münhasır Ekonomik Bölge ilan eden bir Türkiye var. Karadeniz'de araştırmalarını yapan bir Türkiye var. Ukrayna-Rusya savaşında ABD ve Batı ile hareket eden bir Türkiye yok. 'Siz uzaktan gazel okuyorsunuz. Bunlar benim komşularım' diyen bir Türkiye var. Tahılın dünyaya dağıtılması sağlayan bir Cumhurbaşkanı var. Erdoğan'ın Putin'le olan ilişkisi olmasaydı, Karabağ meselesi böyle çözülür müydü?

"BÖLGENİN GELECEĞİ İÇİN TÜRKİYE'NİN GÜÇLÜ OLMASINA İHTİYAÇ VAR"

Fırat Kalkanı Operasyonu'nu yaptık ve oraya yerleştik. Bir tarafta ABD, bir tarafta Rusya var. Kılıç gibi yarıp yerleştik. Geldik Afrin. 'Afrin Türkiye'ye mezar olacak' dediler. Ben arkadaşları çağırdım, ne diyorsunuz dedim? 'Yürüyerek gidin' dedim ve yaptık operasyonu. Oraya da yerleştik. Doğu'ya geçtik, Kamışlıya'da yerleştik. Terör örgütünün bu tarafa sızmasını önüne geçtik. Bizim müttefikimiz 'DEAŞ ile mücadele edeceğim' diyerek para ve silah veriyor. Yani ABD adı konmayan bir devlet kuruyor. Bizim mücadelemiz bunlarla. Bölgenin geleceği için Türkiye'nin güçlü olmasına ihtiyaç var. Çin sınırına kadar Moğolistan sınırına kadar orada yaşayan Türk kardeşlerimizin gözü kulağı Türkiye'de. Bizim sorumluluğumuz sadece Türkiye değil. Bunlar bu milleti tanımıyor. Bu millet istiklal harbinde aç durmuş ama bağımsızlığı için mücadele etmiş. Biz dünyanın merkezindeyiz. Türkiye'yi bugün dik tutan arkada bir güç var. Arkadaki güç yerli ve milli üretimlerdir.

"OK YAYDAN ÇIKTI, ASLA SESİMİZİ KISAMAZLAR"

Bize vermek istemiyorlar. Parasını ödediğimiz uçakları vermiyorlar. 1. Dünya Savaşı öncesi İngilizler de böyle yaptı. Batı dünyası sözde bizim müttfekimiz. NATO'da ve BM'de beraberiz. Ticaretimizin yüzde 60'ını bunlarla yapıyoruz. Ama gel gör ki yıldızımız bunlarla barışmadı. Çünkü alışık olmadıkları canlarını sıkan bir ilişki türü var. Onlardaki birikimin sebebi bu. Bir zamanlar doğrudan yatırım geldi. Son 4-5 yıldan beri onlardan Türkiye'ye doğrudan yatırım çok cüzi miktarda geliyor. Savunma sanayi bağımsızlık demektir. Dünyanın gelişmiş teknolojisine sahip ülkelerde olan şeyler biz de olmaya başlayınca oldu. İran olayını hatırlayın. Nükleer kulübe girecek diye yapmadıklarını bırakmıyorlar. Ok yaydan çıktı. Asla sesimizi kısamazlar bu milleti edilgen hale getiremezler.

KILIÇDAROĞLU'NUN 300 MİLYAR GETİRECEĞİM AÇIKLAMASI: DÜNYADA KİMSE BÖYLE BİR PARA VERMEZ

Türkiye'nin karşı karşıya kaldığı tehditler karşısında ortaya koyacağı argümanı kazanması yıllar alır. Zaten 'Ben yönümü batıya çevireceğim' diyor. Bizim topraklarımızdan yarıdan fazlası Asya'da. Biz 1964'ten beri Avrupa'nın peşinde koşuyoruz. Ne kazandık? Daha dün bağımsızlığını kazanan ülkeleri birliğe aldılar. Türkiye ile dalga geçiyorlar. Türkiye bu kadar rencide edilecek bir ülke değil. Bu millet bunu hak etmiyor. Biden denilen ABD Başkanı 2 sene önce ne dedi? 'Darbe denedik, iç karışıklıklar denedik bu adamı halledemedik şimdi muhalefetle hareket edeceğiz' dedi. Kılıçdaroğlu'nun kazanmasını istemelerinin binbir tane sebep var. O laflar lafı güzaf. Ben bu işleri bilirim. Parayı veren elinden su almadan para vermez. Böyle bir dünya yok. Kılıçdaroğlu buna inandıysa vay halimize. Bu paralar nasıl verilir? Önce önünüze proje koyarlar. O projenin arkasında bir düzüne şart var. Bir sürü taahüttler var. Aldığınız parayla da tasarruf edemiyorsunuz zaten. Ben kendim çabalarım daha çok çalışırım kazanırım. Dünyada kimse böyle bir para vermez. Veren de swap yapıyor. Onlar da böyle küçük miktarlar. Buna da ihtiyacımız yok. Kaynaklarımız ihtiyaçlarımızın üzerinde. Bitmeyen tükenmeyen sermayemiz var. Beşeri kaynağımız var. Onlarda biten insan kaynağı bizde var. Gelecek bizim. Dijital geleceğin merkezi Türkiye'dir.

"HERKESİN GÖZÜ TÜRKİYE'DE"

Türk devletlerinin bir araya gelmesi mümkün. 1,5 trilyon yıllık milli geliri var Türk devletlerinin. Ticaretleri ise 800 milyar dolar. Kendi aralarında yüzde 3. Yani 800 milyar doları 3. ülkelere veriyorlar. Sömürgeci ülkeler vaktinde işi bağlamışlar, düzeninin bozulmasını istemiyorlar. Her alanda ilişkilerimizi geliştirme potansiyelimiz var. O ülkelerin halkları da dünden razı. İdarecileri de büyük oranda razı. Şansımız ne? Şansımız Türkiye ile Rusya'nın liderlik düzeyinde iyi ilişlerinin olması. Bu yaklaşmayı sağlarken, Rusya ve Çin önemlidir. Makul, etraftaki ülkeleri de rahatsız etmeyen bir ilişki yürütmememiz lazım. Şunu gördüm ben. Herkesin gözü Türkiye'de. Türkistan'daki, Özbekistan'daki, Kazakistan'daki gençlerin yönü hep Türkiye. Bundan büyük imkan olur mu? Bu kadar büyük bir coğrafya sizde gelecek görüyorsa onların Avrupa'sı biziz. Türkiye bu noktaya geldi. Türkiye'ye neden oradan buradan göçler geliyor? Eskiden Avrupa'ya gidiyorlardı, şimdi Türkiye'ye geliyorlar.

"TÜRKİYE BÖLGESEL MERKEZ"

İncitici şeyler. Medeniyetin ölçüsü nedir? Hangi medeniyetten bahsediyoruz? Ruslar gayri medeni mi? Biz rüzgar gülü değiliz. Rüzgar gülü rüzgar yoksa yerinden kıpırdamaz. Arkadan biri körüklerse kıpırdar. Gaza gelmeyelim. Türkiye dünyanın en kritik yerinde. Bölgesel merkez. Durup dururken diğerlerini reddedip Avrupa'nın kuyruğuna takılalım. Takılalım da olacak? Milletler arası ilişkilerde menfaatler vardır. Menfaatine zeval geldi mi babasını tanımaz ülkeler. Libya'da 'biz de varız' dedik. Biz Avrupa'yı reddetmiyoruz. Nimet külfet dengesini gözden kaçırmayalım. Hep sana hep sana olmaz. Bir sana bir bana olur. AB fokur fokur kaynıyor. Elde ettikleri refahın gerisine düşme oradaki halkları fevkalede endişelendiriyor. Parlayan yıldız Türkiye'dir bizim coğrafyadır. Hal böyleyken, 'Rusya'dan banane' diyor. Ne bananesi kardeşim?

KILIÇDAROĞLU'NUN ABD'Lİ FİRMA VAADİ

Bu konuda Kılıçdaroğlu'nun işinin evveliyatından haberi olmadığını görüyorum. Bu Eren Özmen ve Fatih Özmen. Bunlar karı koca. Bir Türk, ABD vatandaşı. Bunların bir iş yerleri var. ABD ordusuna, NASA'ya iş yapıyorlar. Uçak teknolojileriyle ilgili çalışmaları var. Bunlarla bizim TAİ'nin iş birliği de var. Geçmişte başlamış sonrada sonlandırılmış bir işbirliği var. Biz bu arkadaşlarla görüştük. Projeleri konuştuk? Bölgesel sivil uçak yapma projemiz var. Askeri uçak ayrı. Bunu Kore, Rusya, Çin çalışıyor. Türkiye'de bu platformun geliştirilmesi konusunu konuştuk ve işbirliğine gitmeyi kabul ettik. Ancak şöyle bir gelişme oldu. ABD ile ilişkilerimiz gerilince aklımıza bir şey geldi. Dedik ki 'IP hakları bize ait olacak geliştirmek istiyoruz, bunu bizimle yapar mısınız?'. Yaparız dediler. Peki 'ABD ile ilişkilerimiz bozulursa ve bize ambargo uygularlarsa sizin ne pozisyonunuz olacak?' Cevap, 'Biz bir şey yapamayız'. Biz de kendilerine teşekkür ettik ve işi orada bıraktık. Bize böyle şirket lazım değil. Bize bu kavgayı yapacak lazım. Başbakanlığım döneminde İngiltere Başbakanı Threasa May ile Rolls Royce'la bizim TAİ'ye bir anlaşma imzalattık. TFX diye bir model. Yani Türkçe adı, Milli Muharip Uçak. Adını Kaan verdiler. Piste de çıktı. Bu projeyi 2017'de başlattık. Bunun vasıfları F-35'ten daha yüksek. Bunu 2028'de uçuracağız. Biz çok yol aldık bu işte. Sanki Türkiye uzay, uydu konusunda bir şey yapmıyormuş gibi. Mevcudu bilmeyince böyle bir durum ortaya çıkıyor. Biz şimdi uzay istasyonuna 2 kişi gönderiyoruz. Ortak çalışmayı bütün ülkeler yapıyor. Kemal bey merak etmesin bizi izlemeye devam etsin

İktidar değişmez, biz milletimize güveniyoruz. 14 Mayıs'ta Recep Tayyip Erdoğan'ı milletimizin seçecek. Kim olursa olsun Türkiye'nin kazanımlarını ortadan kaldıramaz Türkiye'yi geri götüremez. Buna kimse cesaret edemez. Bir teknolojin bir künhü yani bilinmeyen bir tarafı vardır. Onu bilmezseniz o teknolojiye erişemezseniz. Biz şimdi tüm bilgiye sahibiz. O yüzden bize uygulanacak ambargolar bizi kamçılar, süreyi hızlandırır.

Pandemi süreci tüm alışkanlarımızı alt üst etti. Tedarik zinciri koptu, üretim maliyetleri bitti. Enflasyon bilmeyen ülkeler, kendi ölçeklerinde enflasyona maruz kaldı. Ha babam faiz artırdılar. Bunlar bilenen şeyler. Enflasyon bir ülkenin en kötü şeyidir. Biz iktidara geldiğimizde 10 yaşında olanlar orta yaşa geldi. Bu neslin bizden başka kıyaslayacağı başka bir iktidar yok. Bizim en büyük zorluğumuz bu. 90'ları yaşamadı bu gençler. Enflasyon yüzde 135. 5 Nisan'ı yaşamadı. 2001 krizlerini yaşamadı. Bunları bilmiyorlar. 80 darbesini bilmiyorlar. Bunları bilmedikleri için kıyaslama yapamıyorlar. Bu tarafı bizim için bir zorluk teşkil ediyor. Daha çok anlatmamız lazım.

"MİLLET YERLİ VE MİLLİ TEKNOLOJİLERİNE SAHİP ÇIKAR"

Devrim otomobili Eskişehir'de yapıldı. O zaman kontrol Türkiye'de değildi. Getirildi Meclis'in önüne yürümedi. Sonra anlaşıldı ki benzin koymamışlar. Bu masum bir şey değil. Bunu ustalar gece gündüz çalışarak yaptı. 60'lı yıllarda yaşanan olumsuz tecrübe bize 70 yıla mal oldu. Bunu durdurmaya çalışmak, ahmaklık olur. Bu millet bunu katiyen affetmez. Siyasi rövanş uğruna Türkiye'nin konumunu geriye götürecek davranış onların siyasi hayatını kısaltır. Sorunlarımız var mı? Var. 2009'da da kriz yaşadık. Kısa sürede aştık. Millet yerli ve milli teknolojilerine sahip çıkar. Sıkıyorsa yapsınlar. Yapamazlar. Yaparlarsa çok büyük bedel öderler. İnsanlar gurur duyuyor. Ali Babacan mı var piyasada? Şuanda CHP var.

"ENFLASYON DAHA DA GERİYE GİDECEK"

Seçim piyasasında kim var? İki belediye başkanı var. Diğerlerini görüyor musunuz? Bizim birlikte çalıştığımız arkadaşlar. Arkadaşlarımı burada kötülemek niyetinde değilim. Tarzım da değil. Bizle yollarını ayıran arkadaşlar, kerametin kendilerinde olmadığını gördüler. Başka bir partinin bünyesinde ne kadar oy alacağınızı ölçemediğiniz bir yapıyla gidiyorsunuz. Bu bir iddiasızlıktır. DEVA Partisi başlangıçta 'biz ayrı gireceğiz' dedi. Sonra ne oldu? Biz milletimize çok güveniyoruz. Yaşadığı sorunlara rağmen büyük resme bakarak kararını verecek. Soğanı önemsemiyor değiliz. Onu da önemsiyoruz. Enflasyonun haksız servet transferi olduğunu da biliyoruz. Özellikle sabit gelirleri büyük bir kayba uğratan iş olduğunu da biliyoruz. Enflasyon yüzde 43'lere geriledi. Daha da geriye gidecektir. Burada yapılacak iki iş var. Ya enflasyonun arkasında koşacaksınız ya da kilit vuracaksınız büyümeyi keseceksiniz sosyal patlamalarını göze alacaksınız enflasyonu keseceksiniz. Bu da bir çözüm değil. Dünya küçülüyor, Türkiye iyi ya da kötü büyüyor. Tüm olumsuz şartlara rağmen. Popülist davranıp ücretleri artıralım değil enflasyonu yönetilebilir bir düzeye indirelim insanlar ellerine geçen parayla daha iyi şartlarda yaşasınlar. Bakış açımız muhalefetle aramızdaki fark bu.