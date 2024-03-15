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AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye başkan adayı Turgut Altınok, mal varlığını açıkladı

AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye başkan adayı Turgut Altınok, mal varlığını açıkladı. Altınok'un, mal varlığı listesinde 60 ayrı gayrimenkul yer aldı.

15.03.2024 - 20:21 | | ANKARA, (DHA)
AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye başkan adayı Turgut Altınok, mal varlığını açıkladı

Turgut Altınok, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Biz dün neredeysek bugün de oradayız. Değerli hemşerilerim, bir belediye başkanı öncelikle şeffaf olmalıdır. Özü sözü bir ve dürüst olmalıdır. Bir belediye başkanının duruşu olmalıdır ve bir o yanda bir bu yanda bulunmamalıdır. Ne yazık ki mal varlığım üzerinden bir süredir suni gündemler yaratılarak, başkentimize yapacağımız hizmet ve eserlerin üstünün örtülmeye çalışıldığını; projelerimizi gölgeleme çabasına girildiğini ve en önemlisi siz değerli Ankaralı hemşerilerimi incittiklerini hissettiğim için mal varlığımı açıklama vakti gelmiştir. Değerli Ankaralılar, içinizde en ufak bir tereddüt olmasın. Ekte sunduğum tüm mal varlığım ana sütü gibi ak ve helaldir" ifadelerini kullandı.

Altınok'un açıkladığı mal varlığı listesinde 60 ayrı gayrimenkul yer aldı. (DHA)

AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye başkan adayı Turgut Altınok, mal varlığını açıkladı

AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye başkan adayı Turgut Altınok, mal varlığını açıkladı

AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye başkan adayı Turgut Altınok, mal varlığını açıkladı

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AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye başkan adayı Turgut Altınok, mal varlığını açıkladı

AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye başkan adayı Turgut Altınok, mal varlığını açıkladı
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