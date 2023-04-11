AK Parti adaylarını tanıtacak! Beyanname mesajları ne olacak?

AK Parti’de seçim beyannamesi Genel Başkan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Ankara Spor Salonu'nda açıklanıyor. Beyannamede, Cumhuriyet'in 100. yılı ve 2023 yılına özel 23 ana başlık yer alacak. Başlıklar arasında depremle mücadele, Türkiye Yüzyılı, ekonomi, kadın, aile, gençlik, adalet ile toplumsal huzur vurgusu yapılacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ankara Arena önündeki vatandaşalra seslendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Gümbür gümbür 14 Mayıs'a gidiyoruz. Buradaki katılımı görünce mutluluğum daha da arttı.

AK Parti Grup Başkanvekili Yılmaz Tunç, CNN Türk canlı yayınında Dicle Canova'ya açıklamalarda bulundu;

*(3 döneme takılan Tunç sonrasında görev almayı bekliyor mu?) Takdir Cumhurbaşkanımızın. Biz her türlü göreve her zaman hazır olmamız gerekir. AK Parti'mizde görev sadece milletvekilliği değil. Parti teşkilatlarında diğer alanlarda mutlaka katkı sağlayabilmek gerekir.

Bugün burada büyük bir coşku var. Salonun dışı da tıklım tıklım dolu. Erken saatlerden itibaren salonun içi de dolu. AK Parti 2023 Seçimi Beyannamesi Aday Tanıtımı'nın heyecanını ortak olmak isteyen teşkilat mensuplarımız, vatandaşlarımız akın akın Ankara Spor Salonu'na ulaştılar.

Tabi ki Cumhurbaşkanımız geldiğinde bu heyecan bu coşku daha da yukarı çıkacaktır ve seçim beyannamemiz açıklandığında, adaylarımız kamuoyuyla paylaşıldığında da milletimiz hem seçim beyannamemizde ortaya koyduğumuz hedefleri görmüş olacak hem de aday profilimizi de yakından görmüş olacak. Büyük bir heyecana ortak olmanın bugün gururunu yaşıyoruz.

* (3'te 2'lik değişim risk değil mi?) Meclis grubumuz bizim teşkilatımızın AK Partimizin bir organı. Diğer kademeler var. Bürokraside görev alan arkadaşlarımız var. Mesela Bartın'da Yılmaz Tunç yok ama Yılmaz Tunç seçim sürecinde var. Yine AK Parti için çalışacak. Neden AK Parti'ye oy verilmesi gerektiğini neden Recep Tayyip Erdoğan'a oy verilmesi gerektiğini, hangi kararın yanlış olacağını, hangi kararın doğru olacağını, doğru atmamız gerektiğini kapı kapı köy köy ilçe ilçe belde belde dolaşacak Yılmaz Tunç. Yılmaz Tunç siyasetten çekilmiyor.

* (Bu kadar yeni yüzle sahaya çıkmakla AK Parti ne mesaj veriyor?) Aslında AK Parti'nin yeni bir kararı değil. AK Parti kurulduğunda 2002 yılında parti tüzüğünde koyan bir parti. 3 dönem kurulanı koydu ve bu 3 dönem kuralı 2015 seçimlerinde uygulandı. Sonrasında ikinci kez uygulanıyor. Tabi 2015 seçimlerinde hükümetin kurulamaması 26. dönemin erken seçimle sonuçlanması nedeniyle bu kuralda bir takım esnemeler oldu. Biz de yararlanarak 5 dönem milletvekilliği yaptık.

Şimdi o esnemeyi gerektirecek bir malzeme yok. Çünkü Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin parlamento deneyimini gerçekleştirdik. 5 yıllık kesintisiz bir süre... Parlamenter sistemde bunları görmek mümkün değildi. 1,5 yılda bir değişen hükümetler, 3 yılda bir erken seçimler... Hep öyle olurdu. Ama Cumhurbaşkanlığı Sistemi'nde parlamento ilk kez 6. yasama yılına kadar uzadı ve milletimizin bizden beklediği yasama sürecini kesintisiz o kararları, kanunları çıkarmanın fırsatını o istikrar sayesinde bulduk.

Bu değişim ve dönüşümü yönetebilen bir AK Parti var ortada, lider var Recep Tayyip Erdoğan. 3 dönem kuralından dolayı dışarıda kalan arkadaşlarımız bundan rahatsız değil. Bunlardan biri benim. Rahatsız değiliz. Çünkü bu ülke için bu millet için sadece parlamentoda çalışmak değil, evet parlamentoda çalışmak onurlu bir görev devam etmek isteriz ama başka görevler de var. Bu değişim dönüşümü sağlamak gerekir.

Mesela AK Parti'nin listelerine baktığımız zaman ne görüyoruz? Teşkilatlara ağırlık verildiğini görüyoruz. Emek sarf eden, kadın kollarında, gençlik kollarında, ana kademelerde yıllarca çalışan arkadaşlarımız var. Onlar gönüllü çalışanlar. Herhangi bir maaşla çalışmıyorlar.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz ise CNN Türk canlı yayınında şunları söyledi;

* (Bu yenilenme ile seçmene ne mesaj veriyorsunuz?) Risk almış olmadık. Toplum değilim bekliyor. Biz AK Parti olarak değişimin en iyi şekilde yönetmiş, o beklentiyi karşılamış bir partiyiz. 'Bu sefer 3 dönem kuralını uyguladınız' dediniz, bu yetmez. İstisnasız 3 dönem kuralını uyguladık, doğru. Ama yetmiyor. Bu kuralı uygulamakla birlikte bu kuralı genişlettik. Genişleterek uyguladık.

Mesela bizim tüzüğümüz 3 dönem kuralını öngörüyor. MKYK'ya topu atıyor. Doğru kararı onun vermesini istiyor. Ama araya bir kesinti girdiğinde artık onu 3 dönemden saymıyordu. Yani kesintisiz bir şekilde 3 dönemi tamamlaması gerekiyor.

Bu sefer ara verilmiş olsa bile uyguladık. En az 3 kez araya mesafe konmuş olmasını şarta bağladık ve böyle uyguladık. Yoksa genişletmeseydik 42 kişiye uygulayacaktık. Genişleterek 65 oldu. Peki değişen ne oldu? Risk arz etmiyor mu? Hayır, arz etmiyor. Bu 65 arkadaşımız bu partinin en önemli ağır topları.

Bunlar bir yere gitmiyor. Ucunu tutacak şekilde, katkı sağlayacak şekilde bir yerlerde olacaklar. Evet, benim milletvekilliğim bitiyor. Ama ben partinin Genel Başkan Yardımcısı olarak görevime devam ediyorum. Statüleri ve makamları bir araç olarak görüyoruz, amaç görmüyoruz. Bu organizasyonu bir dava hareketi olarak görüyoruz. O zaman statülerimiz olmasa da makamlarımız olmasa da biz katkı sağlamaya devam edeceğiz.

* (Millet İttifakı listesine ne diyor) CHP'nin ne kadar karmakarışık hale geldiğini düşündüm açıkçası. Hatta CHP'ye yakın unsurları var; 'Neredeyse AK Parti'liler dolmuş listeye'. Bizden ayrılan, bizim yer vermediğimiz, bizim yer vermediğimiz için bizden uzaklaşan herkes neredeyse oralarda yer bulmuş. Neden biliyor musunuz... Hala kendi kendilerine var olamayacaklarını düşünüyorlar. Ve hala AK Parti'nin unsurlarının neden hala AK Parti bu kadar büyük başarılar elde etti... 'O AK Parti'den geçmiş olsa bile bize katacağı bir şey vardır' diye düşünüyorlar. Çok acınacak bir durum. Halbuki bu insanlar bizim listelerde büyük oranda yer bulamadığı için gittiler. Bir çoğu da geldi geçti. Bu partiler için yarın hüsrandır, bugünden söylüyorum.

* (Muharrem İnce adaylığı AK Parti lehine mi?) Neyin bizim lehimize olup olmayacağına bakmıyoruz. Ne kadar doğru liste yapıyoruz, süreci nasıl iyi yönettiğimize bakıyoruz. Mühendislik hesapları tutmaz. Recep Tayyip Erdoğan'a inanıyoruz. CHP'nin içindekiler bile Kılıçdaroğlu'nu benimsemiş değil. Yeni unsurlarla desteklesek mi? Millet bunu yutmaz. FETÖ'nün bir an önce gelsin de biz de devam edelim dediği bir aday var.

DAĞ: EĞİTİMDE SAĞLIKTA, DİPLOMASİDE ONLARCA MADDE VAR

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, CNN TÜRK’te AK Parti seçim beyannamesi ile ilgili konuştu. Dağ, 'Adalet, demokrasi, hukukçu olmamız sebebiyle çok iyi bir çalışma yaptık. İstişare ederek süreç götürüldü. Dış politika bakanlıkla birlikte bir çalışma yürüttük. Afete dirençli şehirler ana başlıklar arasında. Eğitimde sağlıkta, diplomaside onlarca madde var.' dedi.

Kadın hakları konusunda asla geriye gidiş olmayacağını vurgulayan Dağ, '6284 sayılı kanunu biz çıkardık. Sözlere değil eylemlere bakınız. Bütün listelere bakın, kadın temsil sayısının en yüksek olduğu parti AK Parti’dir. Kadın hakları konusunda asla geriye gidiş olmaz.' ifadelerini kullandı.

DEPREMLER NEDENİYLE SADE BİR PROGRAM GERÇEKLEŞTİRİLECEK

Programda, AK Parti kampanyasının ana temasını oluşturan "Doğruluk" ve "Türkiye Yüzyılı" içerikli 4-5 dakikalık Film izletilecek.

AK Parti'nin İstanbul 3. bölgeden milletvekili adayı olan müzisyen Yücel Arzen, imzasının bulunduğu Türkiye Yüzyılı kampanyasının müziklerini korosuyla seslendirecek.

Programa, AK Parti'nin MYK ve MKYK üyeleri, eski TBMM başkanları, kurucular kurulu, il başkanları, il gençlik ve kadın kolları başkanları, belediye başkanları katılacak. Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle sade bir program gerçekleştirilecek.

20 YILLIK KAZANIMLAR SIRALANACAK

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'un başkanlığında uzun süredir üzerinde çalışılan seçim beyannamesinde "Doğru adımlarla yola devam" sloganı kullanılacak.

AK Parti iktidarlarının 20 yıllık hizmetlerine yer verilecek beyannamede, "Türkiye için hemen şimdi" sloganıyla sanayiden yüksek teknolojiye, eğitimden dış politikaya, savunma sanayisinden enerjiye, tarımdan sosyal ve kültürel yaşama, sağlıktan gençlik ve spora kadar birçok alandaki kazanımlar sıralanacak.

DEPREM YARALARININ SARILMASINA DÖNÜK ADIMLAR BEYANNAMEDE YER ALACAK

Cumhuriyet'in ilanının 100'üncü yılının kutlanacağı 2023 yılı vurgusundan yola çıkılarak 23 başlıkta hazırlanan beyannamenin ilk bölümünde, 6 Şubat’ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin yaralarının sarılmasına dönük adımlara yer verilecek, "Geleceğe birlikte yürüyeceğiz" vurgusu yapılacak.

Depremden etkilenen şehirlerin yeniden imarı ve kentsel dönüşümlerle dirençli şehirlerin oluşturulması, seçim beyannamesinde önemli yer tutacak.

KALKINMA YATIRIMLARI ÖNE ÇIKACAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "şahlanış dönemi" olarak adlandırdığı yeni dönemdeki kalkınma yatırımları, demokratik ve sosyal adımlar "Türkiye Yüzyılı" çatısı altında seçim beyannamesinde öne çıkarılacak.

Ekonomi, çevre, aile, adalet ve özgürlüklere ilişkin başlıkların detaylı şekilde işleneceği beyannamede gençler ve kadınlar için de ayrı bir başlık bulunacak.