Ajet ve Pegasus'un bazı uçuşları iptal edildi

İran’ın akşam saatlerinde Katar ve Irak'ta bulunan ABD üslerine yönelik başlattığı füze saldırısı nedeniyle Katar, hava sahasını ticari uçuşlara kapattığını açıkladı. Bu karar sebebiyle hava trafiğinde aksamalar meydana geldi.

AJET 3 KENTE SEFERLERİNİ İPTAL ETTİ

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan AJet Basın Müşaviri Mehmet Yeşilkaya, "Değerli misafirlerimiz; bölgede yaşanan gelişmeler nedeni ile 23 Haziran’da yapılması planlanan Dubai, Damman ve Sharjah seferlerimiz iptal edilmiştir. Uçuşlarımızla ilgili güncel bilgileri web sitemizden ve iletişim kanallarımızdan takip edebilirsiniz. Kamuoyuna saygı ile duyurulur" ifadelerini kullandı.

PEGASUS’TAN AÇIKLAMA

Pegasus Havayolları tarafından yapılan duyuruda ise, "23 Haziran 2025 tarihinde gerçekleştirilmesi planlanan Bahreyn, Suudi Arabistan (Cidde, Medine, Riyad, Dammam), Katar (Doha), Birleşik Arap Emirlikleri (Dubai, Abu Dabi, Sharjah), Kuveyt, Umman (Maskat) ve Pakistan (Karaçi) uçuşlarımız iptal edilmiştir. Uçuş bilgilerinizdeki son durumu ve alternatif çözümleri flypgs.com ve mobil uygulamamız üzerinden takip edebilirsiniz. Anlayışınız için teşekkür ederiz" ifadeleri kullanıldı.