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GündemAJet ucuz bilet kampanyası! AJet'ten yüzde 30 indirimli kampanya! AJet'in ucuz bilet kampanyası detayları...
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AJet ucuz bilet kampanyası! AJet'ten yüzde 30 indirimli kampanya! AJet'in ucuz bilet kampanyası detayları...

16.06.2026 - 18:29Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

AJet ucuz bilet kampanyası! AJet'ten yüzde 30 indirimli kampanya! AJet'in ucuz bilet kampanyası detayları...

Türkiye'nin en genç hava yolu şirketi AJet, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti seyahati planlayan misafirleri için özel bir kampanya başlattı. Sonbahar dönemini kapsayan kampanyada biletler yüzde 30 indirimle satışa sunuldu.

AJet, indirimli bilet kampanyası ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetini sonbaharda keşfetme fırsatı sunuyor. KKTC'nin tarihi ve doğal güzelliklerini görme fırsatı sunan kampanyada, indirimli biletler; 16 Haziran 2026 tarihinde saat 11.00'den 17 Haziran 2026 saat 23.59'a kadar satışta olacak. Biletler, 15 Eylül-24 Kasım 2026 tarihleri arasındaki KKTC seyahatlerinde kullanılabilecek.

Koltuk seçimleri de yüzde 30 indirimli
ajet.com, AJet Mobil, çağrı merkezi ve yetkili satış acentelerinde geçerli olan kampanyada, tüm koltuk seçimleri de yüzde 30 indirimli olarak sunulacak.

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