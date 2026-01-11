GAZETE VATAN ANA SAYFA
AJet seferleri iptal edildi mi? 12 Ocak 2026 Pazartesi iptal edilen uçak seferleri

11.01.2026 - 20:23Güncellenme Tarihi:

Kaynak: DHA

İstanbul’da beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle AJet, Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan yapılması planlanan kalkış ve varışlı 24 seferin iptal edildiğini açıkladı.

Konuyla ilgili olarak sanal medya hesabından açıklama yapan AJet Basın Müşaviri Mehmet Yeşilkaya, "İstanbul’daki olumsuz hava koşulları nedeni ile Meteorolojik Acil Durum Komitesi’nin uçuşların kısıtlanması kararına istinaden; 12 Ocak Pazartesi günü Sabiha Gökçen Havalimanı kalkışlı ve varışlı 24 seferimiz iptal edilmiştir" dedi.

