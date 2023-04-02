Ailesinden 5 kişiyi öldürüp intihar etmişti! Öğretmenle ilgili kripto para gerçeği ortaya çıktı

Olay, öğleden sonra Sanayi Mahallesi Ümran Sokak'taki 3 katlı evin 2'nci katında meydana geldi. Doğal gaz kaçağı ihbarı üzerine adrese giden ekipler, evde 6 kişinin cansız bedeniyle karşılaştı. Yapılan incelemede, vücutlarında kurşun izlerine rastlandı.

Durum polis ve sağlık ekiplerine bildirildi. Adrese gelen sağlık ekipleri, kontrollerinde, Hüseyin Fırat ile babası Cumali, annesi Zeynep, erkek kardeşleri Yusuf ve Mesut ile kız kardeşi Remziye Fırat'ın hayatlarını kaybettiğini belirledi.

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasında, Hüseyin Fırat'ın anne ve babasıyla kardeşlerini silahla ateş edip öldürdükten sonra yaşamına son verdiği belirlendi. Cenazeler, asri mezarlıkta yan yana toprağa verildi.





Hüseyin Fırat'ın öğretmen olduğu ve geldiği ailesinin evinde, yaşadıkları tartışmanın ardından olayı gerçekleştirdiği ileri sürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

KRİPTO BORSASINDA PARA KAYBETMİŞ

Çalışma başlatan polis, Hüseyin Fırat'ın aile üyelerini pompalı tüfekle öldürdükten sonra yaşamına son verdiğini tespit etti. Öğretmen Hüseyin Fırat'ın kripto borsasında para kaybettiği, borç istemek için gittiği evde aile üyeleri ile kavga ettiği, ardından olayın yaşandığı ortaya çıktı. Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.