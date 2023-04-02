GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Ailesinden 5 kişiyi öldürüp intihar etmişti! Öğretmenle ilgili kripto para gerçeği ortaya çıktı
ABONE OL

Ailesinden 5 kişiyi öldürüp intihar etmişti! Öğretmenle ilgili kripto para gerçeği ortaya çıktı

Elazığ’da doğal gaz kaçağı için bir eve giren polis ekipleri, 6 kişiyi kafasından silahla vurulmuş halde buldu. Aktif olarak görev yapan bir öğretmenin, ailesini katlettikten sonra intihar ettiği öğrenildi. Polis, olayla ilgili yeni detaylara ulaştı.

02.04.2023 - 15:36 | | Tekin YALÇINKAYA/ ELAZIĞ, (DHA)
Ailesinden 5 kişiyi öldürüp intihar etmişti! Öğretmenle ilgili kripto para gerçeği ortaya çıktı

Olay, öğleden sonra Sanayi Mahallesi Ümran Sokak'taki 3 katlı evin 2'nci katında meydana geldi. Doğal gaz kaçağı ihbarı üzerine adrese giden ekipler, evde 6 kişinin cansız bedeniyle karşılaştı. Yapılan incelemede, vücutlarında kurşun izlerine rastlandı.

Durum polis ve sağlık ekiplerine bildirildi. Adrese gelen sağlık ekipleri, kontrollerinde, Hüseyin Fırat ile babası Cumali, annesi Zeynep, erkek kardeşleri Yusuf ve Mesut ile kız kardeşi Remziye Fırat'ın hayatlarını kaybettiğini belirledi.

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasında, Hüseyin Fırat'ın anne ve babasıyla kardeşlerini silahla ateş edip öldürdükten sonra yaşamına son verdiği belirlendi. Cenazeler, asri mezarlıkta yan yana toprağa verildi.

Binalar enkaza döndü! 'Başlıca neden kötü beton'
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİRBinalar enkaza döndü! 'Başlıca neden kötü beton'Haberin Tüm Görselleri

Ailesinden 5 kişiyi öldürüp intihar etmişti Öğretmenle ilgili kripto para gerçeği ortaya çıktı


Hüseyin Fırat'ın öğretmen olduğu ve geldiği ailesinin evinde, yaşadıkları tartışmanın ardından olayı gerçekleştirdiği ileri sürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. 

Kuvvetli kar ve yağmur geliyor! Meteoroloji son dakika duyurdu: İstanbul dahil 10 il için flaş uyarı geldi
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİRKuvvetli kar ve yağmur geliyor! Meteoroloji son dakika duyurdu: İstanbul dahil 10 il için flaş uyarı geldi Haberin Tüm Görselleri

Ailesinden 5 kişiyi öldürüp intihar etmişti Öğretmenle ilgili kripto para gerçeği ortaya çıktı

KRİPTO BORSASINDA PARA KAYBETMİŞ

Çalışma başlatan polis, Hüseyin Fırat'ın aile üyelerini pompalı tüfekle öldürdükten sonra yaşamına son verdiğini tespit etti. Öğretmen Hüseyin Fırat'ın kripto borsasında para kaybettiği, borç istemek için gittiği evde aile üyeleri ile kavga ettiği, ardından olayın yaşandığı ortaya çıktı. Olaya ilişkin soruşturma sürüyor. 

Kalkınma Öncelikli Kentleşme Çalışmaları toplantısının ilki gerçekleşti! Bakan Kurum: 11 ilimizde kendi kimliğine özgü çalışma yapıyoruz
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİRKalkınma Öncelikli Kentleşme Çalışmaları toplantısının ilki gerçekleşti! Bakan Kurum: 11 ilimizde kendi kimliğine özgü çalışma yapıyoruz Haberin Tüm Görselleri

GÜNCEL HABERLER

Ailesinden 5 kişiyi öldürüp intihar etmişti! Öğretmenle ilgili kripto para gerçeği ortaya çıktı

Ailesinden 5 kişiyi öldürüp intihar etmişti! Öğretmenle ilgili kripto para gerçeği ortaya çıktı

Bakan Ersoy: Sultanahmet Camii'ni bayram namazında yeniden ibadete açacağız

Bakan Ersoy: Sultanahmet Camii'ni bayram namazında yeniden ibadete açacağız

Donmak üzereyken jandarma kurtardı! Hepsi sınır dışı edilecek

Donmak üzereyken jandarma kurtardı! Hepsi sınır dışı edilecek