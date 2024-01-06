Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan atama ve görevden alma kararlarına göre; Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcılığına Yavuz Selim Kıran atandı. Antalya Bilim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Yüksek görevden alınırken, yerine Prof. Dr. Semih Ekercin getirildi.