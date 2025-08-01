Aile hekimi çalışma saatleri nedir? Aile sağlık merkezi kaçta açılıyor?

Aile hekimi çalışma saatleri, aile hekiminizle görüşebilmeniz için bilmeniz gereken önemli bir bilgidir. Eğer çalışma saatinden daha önce veya çalışma saatleri dışında aile sağlık merkezine giderseniz, aile hekiminizi göremeyebilirsiniz. Dolayısıyla aile hekiminin çalıştığı saatleri ve aile sağlık merkezinin kaçta açıldığını bilmek oldukça önemli.

Yurt genelinde aile hekimi çalışma saati 08:00 ila 17:00, aile sağlık merkezlerinde öğle tatili arası saat 12:00 ile 13:00 arasındadır. Aile sağlık merkezinin açılma saati de aile hekimi çalışma saati ile aynı. Toparlayacak olursak:

Çalışma saatleri: 08:00 – 17:00

08:00 – 17:00 Öğle tatili: 12:00 – 13:00

12:00 – 13:00 Açılış saati: 08:00 (Aile Sağlık Merkezi)

Aile hekimi için randevu almama gerek var mı?

Hayır. Aile sağlık merkezine giderek sıra numarası alabilir, aile hekiminizle görüşebilirsiniz. Randevu almak için ilgili otomata giderek T.C. kimkik numaranızı girmeniz yeterli.