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Ahmet Özal Türkiye İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı oldu

8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın oğlu Ahmet Özal Türkiye ittifakı Cumhurbaşkanı adayı oldu.

17.03.2023 - 18:31 | | Emre AKAR-Özkan ÖZGER/İSTANBUL,(DHA)
Ahmet Özal Türkiye İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı oldu

Yeşilköy'de bir otelde 16.00'da 'Türkiye İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Tanıtım Toplantısı' düzenlendi. Toplantıda 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın oğlu Ahmet Özal, Türkiye İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı olduğunu açıkladı. Herkese eşit bir Cumhurbaşkanı olacağını ifade eden Özal, "Türkiye İttifakı beni Cumhurbaşkanı adayı gösterdi. Bana güvenen herkese teşekkür ederim" dedi. (DHA)

 

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