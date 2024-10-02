GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
HaberlerGündem Haberleri Ağrı'da meydana gelen araç kazasında 1 asker şehit oldu

Ağrı'da meydana gelen araç kazasında 1 asker şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Ağrı'da yaşanan araç kazası sonucu Piyade Uzman Çavuş Burak Geniş'in şehit olduğunu açıkladı.

02.10.2024 - 17:47 | | İHA
Ağrı'da meydana gelen araç kazasında 1 asker şehit oldu

MSB'den yapılan açıklamada, “2 Ekim 2024 tarihinde Ağrı'da meydana gelen araç kazasında kahraman silah arkadaşımız Piyade Uzman Çavuş Burak Geniş şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz” ifadeleri yer aldı.

GÜNCEL HABERLER

Site sakinlerinden, belediyenin kararına karşı nöbet tutmaya başladı

Site sakinlerinden, belediyenin kararına karşı nöbet tutmaya başladı

Ablasını darbettiğini öne sürdüğü eniştesini tabancayla vurarak öldüren sanığa 12 yıl hapis cezası

Ablasını darbettiğini öne sürdüğü eniştesini tabancayla vurarak öldüren sanığa 12 yıl hapis cezası

Ağrı'da meydana gelen araç kazasında 1 asker şehit oldu

Ağrı'da meydana gelen araç kazasında 1 asker şehit oldu