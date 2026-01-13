Ağrı'da bir ilke imza attılar! Başarıyla tamamlandı

Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Polikliniği'ne başvuran 58 yaşındaki kadın hasta T.B., yapılan tetkik ve görüntülemeler sonucunda beyin tümörü teşhisi aldı. Teşhisin ardından yaklaşık iki haftalık hazırlık süreci tamamlanan hasta, elektif şartlarda ameliyata alındı.

Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanları Op. Dr. Ömür Cemal Kazaz ve Op. Dr. Muhammed Serpi tarafından gerçekleştirilen operasyon başarıyla sonuçlandı. Genel durumu iyi olan hasta, bir günlük yoğun bakım takibinin ardından servise alınarak tedavisine devam edildi.

Ağrı'da ilk kez gerçekleştirilen bu ameliyatla birlikte, beyin tümörü teşhisi alan hastaların çevre illere sevk edilmeden kendi illerinde tedavi olabilecekleri belirtildi. Daha önce de kentte ilk kez beyin anjiyografisi işlemini gerçekleştiren hekimler, bu operasyonla birlikte beyin hastalıklarının tanı ve tedavisinde hizmet kalitesini üst seviyeye taşıdı.