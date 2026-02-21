GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemAğrı'da ahıra giren çoban dondu kaldı! Böyle tavşanı daha önce görmedi
HaberlerGündem Haberleri Ağrı'da ahıra giren çoban dondu kaldı! Böyle tavşanı daha önce görmedi

Ağrı'da ahıra giren çoban dondu kaldı! Böyle tavşanı daha önce görmedi

21.02.2026 - 07:46Güncellenme Tarihi:
Ağrı'da ahıra giren çoban dondu kaldı! Böyle tavşanı daha önce görmedi

Ağrı'da bir köyde koyunlarını ahıra alan çoban, karşılaştığı manzara karşısında şok oldu. Çoban, ahırda devasa bir tavşanla karşılaşınca gözlerine inanamadı.

Ağrı'nın bir köyünde akşam saatlerinde koyunlarını ağıla kapatmaya hazırlanan çoban, beklemediği bir "dev" sürprizle karşılaştı.

İLGİLİ HABER

Manisa'da lise öğrencileri üretti! Ölümlerin önüne geçecek, tarih oluyor
Manisa'da lise öğrencileri üretti! Ölümlerin önüne geçecek, tarih oluyor

Ahırın içinde koyunların arasında dolaşan devasa tavşanı gören çoban, gözlerine inanamadı. Normal bir tavşanın neredeyse üç-dört katı büyüklüğündeki hayvanı gören çoban, hemen cep telefonuna sarılarak o anları kayda aldı.

Görenleri hayrete düşüren dev tavşan, kısa süre sonra ahırdan çıkarılarak doğal yaşam alanına geri salındı.

Güncel Haberler

Nevşehir'de muhtar iftarı yasakladı! Evde bile yapılmıyor, tek şartı var
#Gündem

Nevşehir'de muhtar iftarı yasakladı! Evde bile yapılmıyor, tek şartı var

Ağrı'da ahıra giren çoban dondu kaldı! Böyle tavşanı daha önce görmedi
#Gündem

Ağrı'da ahıra giren çoban dondu kaldı! Böyle tavşanı daha önce görmedi

ABD'li Büyükelçi Mike Huckabee 'Nil'den Fırat'a uzanan bölgenin İsrail'in hakkı olduğunu' savundu
#Dünya

ABD'li Büyükelçi Mike Huckabee 'Nil'den Fırat'a uzanan bölgenin İsrail'in hakkı olduğunu' savundu