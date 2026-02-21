Ağrı'da ahıra giren çoban dondu kaldı! Böyle tavşanı daha önce görmedi
21.02.2026 - 07:46Güncellenme Tarihi:
Ağrı'da bir köyde koyunlarını ahıra alan çoban, karşılaştığı manzara karşısında şok oldu. Çoban, ahırda devasa bir tavşanla karşılaşınca gözlerine inanamadı.
Ağrı'nın bir köyünde akşam saatlerinde koyunlarını ağıla kapatmaya hazırlanan çoban, beklemediği bir "dev" sürprizle karşılaştı.
Ahırın içinde koyunların arasında dolaşan devasa tavşanı gören çoban, gözlerine inanamadı. Normal bir tavşanın neredeyse üç-dört katı büyüklüğündeki hayvanı gören çoban, hemen cep telefonuna sarılarak o anları kayda aldı.
Görenleri hayrete düşüren dev tavşan, kısa süre sonra ahırdan çıkarılarak doğal yaşam alanına geri salındı.