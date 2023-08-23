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Ağrı’da 4.1 büyüklüğünde deprem

Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

23.08.2023 - 22:35 |
Ağrı’da 4.1 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) alınan bilgiye göre, Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde saat 21.22’de 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem yerin 5 kilometre derinliğinde yaşandı.

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"ŞU ANA KADAR KURUMLARIMIZA HERHANGİ OLUMSUZ BİR ÇAĞRI GELMEMİŞTİR"

Ağrı Valisi Mustafa Koç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “21.22’de Diyadin ilçemiz Yeşildurak köyünde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana gelmiştir. Şu ana kadar kurumlarımıza herhangi olumsuz bir çağrı gelmemiştir. Alan tarama faaliyetlerimiz devam etmektedir” dedi.

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