Ağrı Diyadin'de gençlerin hasat sevinci!

Gençlik Merkezi yetkilileri, tarımın geleceği ile gençleri buluşturmayı hedeflediklerini belirterek, "Üretim sürecine şahit olan gençlerimiz, hem doğayla iç içe vakit geçiriyor hem de alın terinin değerini öğreniyor" ifadelerini kullandı.

Etkinlik boyunca genç gönüllüler, üretim sürecine katkı sağlarken aynı zamanda tarımsal bilinçlenme konusunda da bilgi edindi.

Diyadin'de düzenlenen etkinliğin, gençlerin hem tarıma olan ilgisini artırması hem de üretimin önemini kavramaları açısından büyük önem taşıdığı vurgulandı.