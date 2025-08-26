Ağrı Diyadin'de gençlerin hasat sevinci!
26.08.2025 - 09:14Güncellenme Tarihi:
Ağrı'nın Diyadin ilçesinde Gençlik Merkezi gönüllüleri, modern tarım teknikleriyle gerçekleştirilen arpa ve buğday hasadına katıldı. Etkinlikte gençler, toprağın bereketini, emeğin değerini ve üretmenin önemini yerinde görme fırsatı buldu.
Gençlik Merkezi yetkilileri, tarımın geleceği ile gençleri buluşturmayı hedeflediklerini belirterek, "Üretim sürecine şahit olan gençlerimiz, hem doğayla iç içe vakit geçiriyor hem de alın terinin değerini öğreniyor" ifadelerini kullandı.
Etkinlik boyunca genç gönüllüler, üretim sürecine katkı sağlarken aynı zamanda tarımsal bilinçlenme konusunda da bilgi edindi.
Diyadin'de düzenlenen etkinliğin, gençlerin hem tarıma olan ilgisini artırması hem de üretimin önemini kavramaları açısından büyük önem taşıdığı vurgulandı.