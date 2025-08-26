GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemAğrı Diyadin'de gençlerin hasat sevinci!
HaberlerGündem Haberleri Ağrı Diyadin'de gençlerin hasat sevinci!

Ağrı Diyadin'de gençlerin hasat sevinci!

26.08.2025 - 09:14Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Ağrı Diyadin'de gençlerin hasat sevinci!

 Ağrı'nın Diyadin ilçesinde Gençlik Merkezi gönüllüleri, modern tarım teknikleriyle gerçekleştirilen arpa ve buğday hasadına katıldı. Etkinlikte gençler, toprağın bereketini, emeğin değerini ve üretmenin önemini yerinde görme fırsatı buldu.

Haberin Devamı

Gençlik Merkezi yetkilileri, tarımın geleceği ile gençleri buluşturmayı hedeflediklerini belirterek, "Üretim sürecine şahit olan gençlerimiz, hem doğayla iç içe vakit geçiriyor hem de alın terinin değerini öğreniyor" ifadelerini kullandı.

İLGİLİ HABER

Bu mahallede toprak altın değerinde! 20 dekarlık seradan tonlarca ürün alındı
Bu mahallede toprak altın değerinde! 20 dekarlık seradan tonlarca ürün alındı

Etkinlik boyunca genç gönüllüler, üretim sürecine katkı sağlarken aynı zamanda tarımsal bilinçlenme konusunda da bilgi edindi.

İLGİLİ HABER

Adana'da 35 yıldır bitmeyen çile: 5 kişinin hayatını kaybettiği yolda acı nöbet!
Adana'da 35 yıldır bitmeyen çile: 5 kişinin hayatını kaybettiği yolda acı nöbet!

Diyadin'de düzenlenen etkinliğin, gençlerin hem tarıma olan ilgisini artırması hem de üretimin önemini kavramaları açısından büyük önem taşıdığı vurgulandı.

Güncel Haberler

Üreticilere müjde! Yüzde 50 hibeyle veriliyor: Proje başladı
#Ekonomi

Üreticilere müjde! Yüzde 50 hibeyle veriliyor: Proje başladı

Gençken kurduğu hayali 73 yaşında gerçekleştirdi! Kültürel mirasa sahip çıkıyor
#Gündem

Gençken kurduğu hayali 73 yaşında gerçekleştirdi! Kültürel mirasa sahip çıkıyor

Adana'da gençlere tamamen ücretsiz hizmet! Katılım yoğun
#Gündem

Adana'da gençlere tamamen ücretsiz hizmet! Katılım yoğun