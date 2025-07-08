Ağrı Dağı zirvesinde çevre temizliği seferberliği!

Ağrı Dağı'nın zirvesine tırmanış yapan yerli ve yabancı dağcılar, bu kez sadece doğa ile değil, çevre kirliliğiyle de mücadele etti.

Two Ararat'ın başlattığı ve yerel rehber Resul Civaş öncülüğünde başlatılan çöp toplama kampanyası, doğaya duyarlı bir farkındalık hareketine dönüştü.

Kampanya kapsamında alıştırma günlerinde, 4200 metre kampından dönüş sırasında, rehber eşliğinde yürüyen yerli ve yabancı turistler, ellerinde poşetlerle çevredeki çöpleri toplayarak hem çevre temizliği yaptı hem de doğa sevgisine dikkat çekti.

Konuyla ilgili konuşan Resul Civaş, "Two Ararat gerçekten çok güzel bir kampanya başlattı. Bizde bu kampanyaya katıldık. Turistlerle birlikte hem spor yapıyor hem de çevremizi temizliyoruz. Ağrı Dağı gibi kutsal ve eşsiz bir coğrafyada, doğayı korumak hepimizin sorumluluğu" dedi.