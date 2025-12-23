Ağaçların kafası karıştı! İncir ağacı Aralık ayında yeniden meyve verdi

Olay, Camikebir Mahallesi Dere Hamam Sokak'ta bulunan Saklı Cennet Taş Değirmeni'nde yaşandı.

Aralık ayının son günlerinde yapraklarını tamamen döken incir ağacının dallarında çok sayıda meyvenin oluştuğu görüldü.

Sonbahar başlangıcı ile mevsimi biten incirin yeniden meyve vermesi tesisi gezenleri de şaşırttı.

Battal Erkin, incir ağacının hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle meyve vermiş olabileceğini düşündüğünü aktardı.

Dokuzuncu ayın ortalarında incir mevsiminin sona erdiğini aktaran Erkin, "Bu mevsimde meyve olması mümkün değil, çok şaşırtıcı. Yaprakları yok ama meyve veriyor" diye konuştu.