Ağ sanal, suç gerçek: X, TikTok, Instagram cezaevine sürüklüyor! İlk adım beğenmek...

TBMM KOMİSYONUNDA ACI BİLANÇO GÜNDEMDEYDİ

Lüks yaşam, silahlar, pahalı arabalar… Suç örgütleri sosyal medyada önce göz kamaştırıyor, sonra adım adım çocukları ve gençleri tuzağa çekiyor.

CNNTürk'te yer alan habere göre; İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Alperen Süer, Meclis Suça Sürüklenen Çocukları Araştırma Komisyonu’nda sunum yaptı. Buna göre süreç genellikle Instagram ve TikTok’ta başlıyor. Propaganda içerikleriyle dikkat çeken çeteler, daha sonra çocuklarla bire bir iletişime geçiyor.

"ÇETELER,ÇOCUKLARLA SANAL AĞDAN İLETİŞİME GEÇİYOR"

İlk temas çoğu zaman bir beğeni ya da yorumla başlıyor. Ardından özel mesajlar atılıyor. Son durak ise Telegram, WhatsApp ve Discord gibi kapalı gruplar oluyor. Bu gruplara herkes alınmıyor. Çete yöneticileri, karşılarındaki kişinin çocuk mu, polis mi ya da rakip bir örgüt üyesi mi olduğunu anlamak için ilk olarak özel görüşmeler yapıyor. Sonra da çocuğun konumuna ve kabiliyetine göre suç örgütü faaliyetlerinde kullanıyorlar.

X, TİKTOK, INSTAGRAM...

Suç örgütü üyelerinin genellikle silahlı pozlarını rap müzik eşliğinde, kartal ve gülen yüz işaretleriyle paylaştığına da dikkat çekildi. Mafya ile alakalı bazı içeriklerden alıntı yapılarak örtülü mesajlar verildiği de belirtiliyor.

Paylaşımlarında, çatışmalarda ölen örgüt üyelerini adeta kahramanlaştırdıkları tespiti de yer aldı. İçişleri Bakanlığı verileri tabloyu daha net ortaya koyuyor: Suça sürüklenen çocuk sayısı, organize suçlarda yüzde 236, Uyuşturucu suçlarında ise yüzde 145 arttı. “Motosikletle bir mekâna ateş açma” gibi organize suçların, çocuklar arasında 2023’ten itibaren hızla yaygınlaştığı belirtiliyor.

Dünya da alarmda… Şimdi birçok ülke gibi Türkiye’de de 15 yaş altındakilere sosyal medya yasağı getirilmesi bekleniyor.