GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemAfyonkarahisar'da operasyon! Binlerce tabanca parçası ele geçirildi
HaberlerGündem Haberleri Afyonkarahisar'da operasyon! Binlerce tabanca parçası ele geçirildi

Afyonkarahisar'da operasyon! Binlerce tabanca parçası ele geçirildi

13.03.2025 - 09:03Güncellenme Tarihi:

Kaynak: DHA

Afyonkarahisar'da operasyon! Binlerce tabanca parçası ele geçirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Afyonkarahisar'da düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda yakalanan 3 şüpheliden 2'sinin tutuklandığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre; Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, 'Yasa dışı silah imalatı' ve 'Silah kaçakçılığı' suçlarına yönelik Afyonkarahisar Emniyet Müdürlüğü ve Konya Emniyet Müdürlüğünce yapılan ortak çalışmalar sonucu, şüphe üzerine bir araç durduruldu. Aracın içerisinde yapılan aramada; 3 bin 450 tabanca gövdesi ve 80 bin 790 silah tamamlayıcı parça ele geçirildi. Operasyonda 3 şüpheli yakalandı, 2'si 'Silah ve mühimmat kaçakçılığı' suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı ve 1'i hakkında adli kontrol kararı verildi.

Güncel Haberler

Ne Adana ne de Antalya: Türkiye'nin en sıcak ili belli oldu! 15 Mart'ta pik yapacak
#Gündem

Ne Adana ne de Antalya: Türkiye'nin en sıcak ili belli oldu! 15 Mart'ta pik yapacak

Ceyhan Nehri'nde balık ölümleri ve kirliliğe inceleme! 21 farklı noktadan su numunesi alındı
#Gündem

Ceyhan Nehri'nde balık ölümleri ve kirliliğe inceleme! 21 farklı noktadan su numunesi alındı

Manisa'da üniversite öğrencilerinden yuvasız leylekler için portatif yuva
#Gündem

Manisa'da üniversite öğrencilerinden yuvasız leylekler için portatif yuva