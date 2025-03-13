Afyonkarahisar'da operasyon! Binlerce tabanca parçası ele geçirildi

Bakan Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre; Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, 'Yasa dışı silah imalatı' ve 'Silah kaçakçılığı' suçlarına yönelik Afyonkarahisar Emniyet Müdürlüğü ve Konya Emniyet Müdürlüğünce yapılan ortak çalışmalar sonucu, şüphe üzerine bir araç durduruldu. Aracın içerisinde yapılan aramada; 3 bin 450 tabanca gövdesi ve 80 bin 790 silah tamamlayıcı parça ele geçirildi. Operasyonda 3 şüpheli yakalandı, 2'si 'Silah ve mühimmat kaçakçılığı' suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı ve 1'i hakkında adli kontrol kararı verildi.

Afyonkarahisar’da yaptığımız operasyonda, birleştirildiğinde

📍3.450 tabanca üretilebilecek tabanca gövdesi ile

📍80.790 adet silah tamamlayıcı parça ele geçirildi.❗️



Nereye gizlerseniz gizleyin, ruhsatsız silahları tek tek bulup ortaya çıkaracağız. Halkımızın huzurunu… pic.twitter.com/AqCwFWi4tu — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) March 13, 2025