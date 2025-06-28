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GündemAfyonkarahisar'da mahallenin ortasında çıktı! Sıcak havalarda doğal yollardan serinliyorlar
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Afyonkarahisar'da mahallenin ortasında çıktı! Sıcak havalarda doğal yollardan serinliyorlar

28.06.2025 - 13:21Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Afyonkarahisar'da mahallenin ortasında çıktı! Sıcak havalarda doğal yollardan serinliyorlar

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesi'nde bulunan Eldere-Karakuyu Gölü'nden çıkan ve Suçıkan Şelalesi'nden geçerek bir mahallenin ortasından akan kaynak suyu, vatandaşların ücretsiz ve en doğal serinleme kaynağı haline gelmiş durumda. Yaz aylarında bunaltıcı sıcaklara karşı adeta bir can simidi olan dopal kaynak suyu, Dinar sokaklarındaki çeşmelerden akarak hem yerel halkın hem de ziyaretçilerin vazgeçilmezi oluyor.

Dinar ilçesindeki Eldere-Karakuyu Gölü’nden çıkan ve Suçıkan Şelalesi’nden geçtikten sonra kanallar vasıtasıyla ilçeye ulaşan doğal kaynak suyu sıcak yaz günlerinde vatandaşın en önemli serinleme kaynağı.

Afyonkarahisarda mahallenin ortasında çıktı Sıcak havalarda doğal yollardan serinliyorlar

Doğal kaynak suyunun 100 yılı aşkındır aktığı öğrenilirken, su ilçedeki bir çok mahallede yapılan çeşmelerden de akıyor. Kaynak suyunun kullanılması için önceki yıllarda yapılan birçok çeşmenin evveliyatının ise yarım asrı aşkın olduğu öğrenildi.

Doğal kaynak suyunun en büyük özelliği ise yaklaşık 15 kilometre uzaktan gelmesine rağmen soğukluğunu koruması.

İlçede yaz aylarında vatandaşların en fazla ferahlama kaynağı ise soğuk ve ücretsiz olduğundan dolayı doğal kaynak suyu oluyor.
Suyu içen birçok vatandaş suyu hem çok soğuk hem de tadının güzel olduğunu ifade ediyor.

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Afyonkarahisar'da mahallenin ortasında çıktı! Sıcak havalarda doğal yollardan serinliyorlar
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Afyonkarahisar'da mahallenin ortasında çıktı! Sıcak havalarda doğal yollardan serinliyorlar