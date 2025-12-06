Afyonkarahisar Şuhut'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı
Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2'si çocuk 7 kişi yaralandı.
A.Y. (65) idaresindeki 42 K 3890 plakalı otomobil, Afyon Caddesi üzerinde A.Y'nin (59) kullandığı 20 TE 567 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, sürücüler ile otomobillerdeki H.Y. (61), S.Y. (52), F.A. (39), B.A. (13) ile B.A. (8) yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ambulanslarla hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.