Afyonkarahisar için korkutan deprem uyarısı! 5 fay hattı alarm veriyor

Anadolu Basın Birliği tarafından kentteki siyasi parti il başkanlarının katılımıyla bir toplantı gerçekleştirildi. Toplantının bu ayki gündeminde "Afyonkarahisar depreme hazır mı ve kentsel dönüşüm" konuları ele alındı. Toplantı Anadolu basın Birliği Şube Başkanı Ahmet Sarlık' ın açılış konuşması ile başladı.



Ardından toplantıda söz alan Gücek, olası bir depremde karşılaşılabilecek riskler ve kentsel dönüşümün önemi hakkında kapsamlı değerlendirmelerde bulundu.

5 ÖNEMLİ FAY HATTI UYARISI



Afyonkarahisar’da 5 önemli fay hattı bulunduğunu belirten Gücek, bu fay hatlarının kırılması durumunda özellikle 2000 yılından önce inşa edilen binaların büyük risk altında olduğunu vurguladı.

"Biz bir deprem kentinde yaşıyoruz ancak ne yapı stoku ne de şehir olarak büyük bir depreme hazırız" diyen Gücek, zemin denetimlerinin yetersizliğine dikkat çekti. Yüksek katlı yapılaşmaya da eleştiri getiren Gücek, bazı binalarda uygulanan fore kazık sistemlerinin standartlara uygun yapılmadığını, uygun malzeme kullanılmaması nedeniyle zamanla dayanıklılığını kaybettiğini ifade etti. Şehir için ideal yapı yüksekliğinin 4-8 kat arası olması gerektiğini söyleyen Gücek, belediyelerin bu konuda daha dikkatli ruhsat vermesi gerektiğini söyledi.

"RİSKLİ BİNALAR HIZLA YIKILMALI"



Depreme dayanıksız yapıların tespit edilmesi gerektiğini belirten Gücek, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi örneğini vererek, tüm binaların karot alınarak analiz edilmesi gerektiğini ifade etti.



"Özellikle 2000 yılı öncesi yapılan binaların dayanıklılık testleri yapılmalı, riskli olanlar hızla yıkılarak kentsel dönüşüm süreci başlatılmalıdır" dedi.



Toplantının sonunda Dr. Süleyman Gücek, il başkanlarının sorularını yanıtladı. İl başkanları ise verimli geçen program dolayısıyla Anadolu Basın Birliği yönetimine teşekkür etti.