Afyon'da bu yola dikkat! 1 hafta sürecek
16.12.2025 - 09:34Güncellenme Tarihi:
Afyonkarahisar’da Organize Sanayi Kavşağı ile Ankara Köprülü Kavşak arasında, TEDAŞ tarafından yürütülen çalışmalar neticesinde bozulan orta refüj yeşil alanlarında bakım ve onarım çalışması yapılacağı bildirildi.
Afyonkarahisar Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada, 15-22 Aralık 2025 tarihleri arasında TEDAŞ tarafından yürütülen çalışmalar nedeniyle bozulan orta refüj yeşil alanlarda bakım ve onarım gerçekleştirileceği belirtildi.
Açıklamada, çalışmalar süresince trafik güvenliğinin sağlanması amacıyla gerekli tüm önlemlerin alınacağı, çalışma alanlarında uyarı levhaları ve yönlendirmelerin yerleştirileceği ifade edildi.
Sürücü ve yayaların can ve mal güvenliği açısından belirtilen işaret ve yönlendirmelere dikkat etmelerinin önemle altı çizilen açıklamada, mümkün olduğunca alternatif güzergâhların tercih edilmesi istendi.