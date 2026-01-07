GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemAfyon'da ava gittiler ama akıllarına bu gelmedi! Artık hayati tehlikesi var
HaberlerGündem Haberleri Afyon'da ava gittiler ama akıllarına bu gelmedi! Artık hayati tehlikesi var

Afyon'da ava gittiler ama akıllarına bu gelmedi! Artık hayati tehlikesi var

07.01.2026 - 09:41Güncellenme Tarihi:
Afyon'da ava gittiler ama akıllarına bu gelmedi! Artık hayati tehlikesi var

Afyonkarahisar'da bir şahıs ava gittiği arkadaşım tüfeğinin yanlışlıkla ateş alması sonucu kafasından vurularak ağır yaralandı.

Olay, Çay ilçesine bağlı Eber köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, A.S, (45) ile A.S.O, (43) Eber köyündeki göl çevresine avlanmaya gitti. Av esnasında iddiaya göre, A.S'nin tüfeğinin ateş alması sonucu A.S.O., kafasından vuruldu. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla hastaneye kaldırılan A.S.O'nun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Olay sonrası A.S., jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınırken, olayla ilgili savcılık tarafından başlatılan soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Güncel Haberler

Çöpte yer altından daha çok maden çıktı: Dünya için kritik seviyeyi aştı, Türkiye'de meslek oldu
#Gündem

Çöpte yer altından daha çok maden çıktı: Dünya için kritik seviyeyi aştı, Türkiye'de meslek oldu

Afyon'da ava gittiler ama akıllarına bu gelmedi! Artık hayati tehlikesi var
#Gündem

Afyon'da ava gittiler ama akıllarına bu gelmedi! Artık hayati tehlikesi var

Bitlis'te varlık içinde yokluk: Bütün şehre kar yağdı bu mahallede içmeye su yok!
#Gündem

Bitlis'te varlık içinde yokluk: Bütün şehre kar yağdı bu mahallede içmeye su yok!