Afganistanlı 138 kaçak göçmen ülkelerine gönderildi
Yurda farklı tarihlerde yasa dışı yollarla giren, güvenlik güçlerinin çalışmasıyla yakalanan Afganistan uyruklu 138 kaçak göçmen, Ağrı’dan uçakla ülkelerine gönderildi.
08.04.2023 - 15:34 | | DHA
Ağrı İl göç İdaresi Geri Gönderme Merkezi’nden alınan Afganistan uyruklu 138 kaçak göçmen jandarma eşliğinde Ahmed-i Hani Havalimanı’na getirildi. Havalimanında yapılan sınır dışı işlemlerinin ardından Afganlar, Ariana Afgan Havayolları’na ait uçakla ülkelerine gönderildi.