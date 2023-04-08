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Afganistanlı 138 kaçak göçmen ülkelerine gönderildi

Yurda farklı tarihlerde yasa dışı yollarla giren, güvenlik güçlerinin çalışmasıyla yakalanan Afganistan uyruklu 138 kaçak göçmen, Ağrı’dan uçakla ülkelerine gönderildi.

08.04.2023 - 15:34 | | DHA
Afganistanlı 138 kaçak göçmen ülkelerine gönderildi

Ağrı İl göç İdaresi Geri Gönderme Merkezi’nden alınan Afganistan uyruklu 138 kaçak göçmen jandarma eşliğinde Ahmed-i Hani Havalimanı’na getirildi. Havalimanında yapılan sınır dışı işlemlerinin ardından Afganlar, Ariana Afgan Havayolları’na ait uçakla ülkelerine gönderildi.

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