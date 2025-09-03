Afetzede kadınlar üretiyor, ekonomiye katkı veriyor! Kavanoz fiyatı 350 TL'den satılıyor

Haberin Devamı

Asrın felaketinin ardından Hatay'da, deprem bölgesindeki ekonominin iyileştirilmesi için yürütülen çalışmalar ve yatırımlar aralıksız devam ediyor. Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı'nca Altınözü ilçesinde faaliyet gösteren Zeytin Emeği Kadın Kooperatifi (HAZEK) bölgede yaşayan vatandaşların kalkınmasını hedefliyor. Yerel çiftçilerin hasat edilen domateslerini alan kooperatifteki kadınlar, yoğun çalışmanın ardından kazanlarda kaynatılarak domates salçasına dönüştürüyor. Kış aylarının vazgeçilmezi domates salçası, meşakkatli aşamalarından sonra kavanozlara koyularak satışa sunuluyor. Kış hazırlığı yapamayacak vatandaşlar için yöresel ürünleri yapmaya devam eden HAZEK, domates salçasının kavanoz fiyatını 350 TL'den satışa sunuyor.



"Hepimiz kendimize burada hem psikolojik hem de maddi olarak katkı sağlıyoruz"

Afetzede kadınlarla çiftçilerden alınan domatesleri aşamalardan geçerek salçaya dönüştüğünü ifade eden Mukaddes Kılıç, "Hazek Kadın Kooperatifi'nde yöresel ürünlerimizi üretiyoruz. Yerel üreticimizden üretilen domateslerimizi tarladan toplanıp bize ulaşıyor. Biz de burada en güzel şekilde önce temizliğine dikkat ederek yıkıyoruz. Yıkadıktan sonra özel makinamıza çekiyoruz. Herhangi bir tortu ya da bir şey kalmadı diye tekrar elimizde süzme işlemi yapıyoruz. Süzme işlemi tamamlandıktan sonra kazanlarımızda kaynatıyoruz. Ne kadar kaynatılırsa o kadar güzel ve verimli ürün elde ediyoruz. Kazanlarımızda kaynadıktan sonra da isteğe göre iki çeşitte saklayabiliyoruz. Birincisi sıcak vakum kavanozlarda ve ikincisi güneşte kurutma işlemi yapıp kiloyla satışını yapıyoruz. Kavanozda kilo fiyatı 350 TL'dir. Burada benimle beraber yaklaşık 15 kadın çalışıyoruz. Hepimiz kendimize burada hem psikolojik hem de maddi katkı sağlıyoruz. Hem evimize katkıda bulunuyoruz hem de burada biz kendi aramızda her konuda birbirimize destek oluyoruz" dedi.







"Burada olmaktan gayet memnunum ve hem eşime hem de aileme destek oluyorum"

Çalışmaktan dolayı mutlu olduğunu ve aile ekonomisine katkı sağladığını ifade eden Hayriye Çubuk, "Burada domates ve biber salçası, kömbe, kurabiye ve her türlü şey çıkıyor. Burada üretim yapıyoruz. Bugün domates salçası var. Önce domatesleri yıkıyoruz sonra makineden geçiriyoruz. Süzdükten sonra tencerelere koyuyoruz. Ben 3,5 buçuk aydan beri buradayım. Burada olmaktan gayet memnunum ve hem eşime hem de aileme destek oluyorum. Burada mutluyum, arkadaşlarla gayet iyi vakit geçiriyoruz" ifadelerini kullandı.