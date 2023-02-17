Afetzede Barınma Desteği başvuruları e-devlet üzerinden alınmaya başlandı

AFAD’dan yapılan açıklamada, “Deprem bölgesinde konutu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından hasarlı olarak tespit edilen ev sahibi veya kiracı vatandaşlarımız için, Afetzede Barınma Desteği başvuruları e-devlet üzerinden başlamıştır” ifadelerine yer verildi.

Vatandaşların başvurularını, "https://www.turkiye.gov.tr/afet-ve-acil-durum-yonetimi-acil-yardim-odeme-basvurusu" sitesi üzerinden yapması gerektiği belirtilirken, konuyla ilgili merak edilen soruların cevaplarına ise, "https://aydes.gov.tr/vatandasBasvuruSSS" adresi üzerinden erişilebileceği aktarıldı.