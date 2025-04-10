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AFAD'dan vatandaşlara uyarı: Tehlikelere karşı dikkatli olun

10.04.2025 - 01:56Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

AFAD'dan vatandaşlara uyarı: Tehlikelere karşı dikkatli olun

Afet ve Acil Durum (AFAD) İl Müdürlüğü, olumsuz hava koşullarından dolayı vatandaşlara SMS göndererek, "Tehlikelere karşı dikkatli olun" uyarısında bulundu.

Hakkari ve ilçelerinde etkili olan yağmur ve fırtına hayatı olumsuz yönde etkiliyor. Bu çerçevede Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü, Hakkari ve ilçelerinde ikamet eden vatandaşlara SMS göndererek tedbirli olunması konusunda uyarıda bulundu. Gönderilen SMS ile bilgilendirme yapan AFAD, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre bugün Hakkari'de fırtına bekleniyor. Ulaşımda aksamalar, çatı uçması, soba ve doğal gaz zehirlenmeleri ile çığ tehlikelerine karşı tedbirli olun" ifadelerine yer verdi.

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