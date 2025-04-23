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AFAD'dan İstanbullulara kritik uyarı: Hasarlı binalara girmeyin

23.04.2025 - 13:31Güncellenme Tarihi:
AFAD'dan İstanbullulara kritik uyarı: Hasarlı binalara girmeyin

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), vatandaşları İstanbul'da meydana gelen depremlerin ardından hasarlı binalara girmemeleri konusunda uyardı.

AFAD'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, şunlar kaydedildi:

"Deprem sonrası bölgedeki hasarlı yapılara kesinlikle girmeyin. Riskli binaların çevresinde bulunmayın. Haberleşmelerinizi kısa mesaj servisi (SMS) ve internet tabanlı mesajlaşma yazılımları üzerinden yapın. Resmi birimlerin uyarılarını takip edin."

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