AFAD'dan BatÄ± Karadeniz BÃ¶lgesinde meydana gelen sel ve su baskÄ±nlarÄ±yla ilgili yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klama yapÄ±ldÄ±. YapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, bÃ¶lgeye Ã¼lke genelinde ekiplerin yÃ¶nlendirildiÄŸi belirtilerek, "24 saat iÃ§erisinde Kastamonu'nun Ä°nebolu ilÃ§esine metrekareye 159.5 kilo, BartÄ±n Erit beldesine metrekareye 117.5 kilo, DÃ¼zce YÄ±ÄŸÄ±lca'ya metrekareye 104.8 kilo, Sinop AyancÄ±k'a metrekareyeÂ 94.2 kilo,Â Zonguldak Devrek'e metrekareyeÂ 84.2 kilo ve Samsun Yakakent'e metrekareye 89.6 kilo yaÄŸÄ±ÅŸ dÃ¼ÅŸmÃ¼ÅŸtÃ¼r" ifadeleri kaydedildi.

DÃœZCE VE KASTAMONUDA 2 KÄ°ÅžÄ° KAYIP

AÃ§Ä±klamada, meydana gelen sel felaketinde 2 kiÅŸinin kayÄ±p olduÄŸu belirtilerek, "DÃ¼zce ÃœÃ§kÃ¶prÃ¼ Mevkii'nde 1 kiÅŸi,Â KastamonuÂ KÃ¼re ilÃ§esi Ä°kizciler KÃ¶yÃ¼ Mevkii'nde 1 kiÅŸi olmak Ã¼zere vatandaÅŸÄ±mÄ±zÄ±n kayÄ±p olduÄŸu bilgisiÂ alÄ±nmÄ±ÅŸ olup, arama Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±na aralÄ±ksÄ±z devam edilmektedir" ifadelerine yer verildi.

6 Ä°L Ä°Ã‡Ä°N KIRMIZI UYARI YAPILDI

KÄ±rmÄ±zÄ± uyarÄ± verilen DÃ¼zce, Zonguldak, BartÄ±n, KarabÃ¼k,Â Kastamonu veÂ Sinop illerineÂ 13 Ä°l AFAD MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ veÂ ilgili diÄŸer kurum veÂ kuruluÅŸlardan toplam 6 bin 3 personel, 1770 araÃ§ ile 5Â helikopterin gÃ¶revlendirildiÄŸi aktarÄ±ldÄ±.

YARIN 8 Ä°L Ä°Ã‡Ä°NÂ SARI UYARI VERÄ°LDÄ°

Meteoroloji verileri dikkate alÄ±narak yarÄ±n 8 il iÃ§in de sarÄ± uyarÄ± verildiÄŸi aktarÄ±ldÄ±. AÃ§Ä±klamada, "Meteoroloji Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼'nden yapÄ±lan uyarÄ±lara gÃ¶re 30 Haziran 2022 tarihi iÃ§in Ankara,Â Ã‡ankÄ±rÄ±, Bolu, KarabÃ¼k, Kastamonu, BartÄ±n, Zonguldak, DÃ¼zce illerine sarÄ± uyarÄ±Â verilmiÅŸtir" ifadeleri kullanÄ±ldÄ±.

112 ACÄ°L Ã‡AÄžRI MERKEZÄ°NEÂ 2 BÄ°N 733 VAKA Ä°HBARI YAPILDI

AÃ§Ä±klamada, sel bÃ¶lgelerinden toplam 2 bin 733 vaka ihbarÄ± yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ifade edilerek "112 Acil Ã‡aÄŸrÄ± Merkezine BartÄ±n'dan 1325, Kastamonu'danÂ 368, DÃ¼zce'den 530, KarabÃ¼k'ten 87, Zonguldak'tan 407, Sinop'tan 16 olmak Ã¼zere 6 ilimizeÂ toplam 2 bin 733 vaka ihbarÄ± yapÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r.Â AÅŸÄ±rÄ± yaÄŸÄ±ÅŸ ve selden etkilenen bÃ¶lgelerdeki destek Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nda gÃ¶rev almak Ã¼zere Konya,Â Yalova, Ã‡ankÄ±rÄ± ve Tokat'tan toplamda 160 kiÅŸilik Yerel Destek EkibiÂ bÃ¶lgede gÃ¶revlendirilmiÅŸtir.Â BartÄ±n'da yÃ¼rÃ¼tÃ¼len Ã§alÄ±ÅŸmalara destek vermek Ã¼zere KÄ±rÅŸehir, Ankara ve BartÄ±n'dan toplam 38Â Destek AFAD GÃ¶nÃ¼llÃ¼sÃ¼ bÃ¶lgedeki Ã§alÄ±ÅŸmalara katÄ±lÄ±m saÄŸlamaktadÄ±r" denildi.

47 MÄ°LYON 150 BÄ°N TL YARDIM Ã–DENEÄžÄ°

AÃ§Ä±klamanÄ±n devamÄ±nda,Â BartÄ±n, KarabÃ¼k, Kastamonu, Zonguldak, DÃ¼zce, Bolu ve Sinop'ta toplamda 13 kÃ¶y, 56 trafo,Â 1994 aboneye enerji verilemediÄŸi aktarÄ±larakÂ ÅŸu ifadelere yer verildi:

"Zonguldak, Kastamonu, BartÄ±n, Sinop, DÃ¼zce ve KarabÃ¼k illerine; AFAD Acil YardÄ±m Ã–deneÄŸinden 13 milyon 900 bin TL, AFAD YardÄ±m KampanyasÄ±ndan 4 milyon TL, Aile ve SosyalÂ Hizmetler BakanlÄ±ÄŸÄ±'ndan 3 milyon TL ve Ã‡evre, Åžehircilik ve Ä°klim DeÄŸiÅŸikliÄŸi BakanlÄ±ÄŸÄ± Ä°LBANK'tan 26 milyon 250 bin TL olmak Ã¼zere toplam 47 milyon 150 binÂ TL Ã¶denek gÃ¶nderilmiÅŸtir."