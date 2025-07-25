AFAD personel alımı var mı? AFAD personel başvurusu nasıl yapılır?

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AFAD personel alımı var mı ve yapıyor mu sorusu, Türkiye'nin coğrafi konumu ve doğal yapısı nedeniyle deprem, sel, heyelan gibi afetlere sıkça maruz kalmasıyla sürekli gündeme olan bir konu. Bu afetlerle mücadelede etkin bir rol üstlenen Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), 2009 yılında kurularak afet yönetiminde yetki ve koordinasyonu tek çatı altında toplandı. AFAD, risk yönetimi odaklı politikalarıyla afet öncesi, anı ve sonrasında kapsamlı çalışmalar yürütüyor. Ayrıca düzenli olarak açtığı personel alımlarıyla alanında uzman kadrolarını güçlendiriyor. AFAD’a başvurular, resmi internet sitesi üzerinden duyurulan kriterlere uygun şekilde yapılmakta, adaylardan mesleki yeterliliklerin yanı sıra afet koşullarına uyum sağlayabilecek fiziksel ve psikolojik dayanıklılık bekleniyor.

AFAD hakkında

AFAD, Türkiye’de afet ve acil durum yönetiminden sorumlu temel kuruluş. 1999 Marmara Depremi’nin ardından yaşanan koordinasyon eksiklikleri, afet müdahalesinde merkezi bir yapılanmayı zorunlu kılmış ve 2009’da çıkarılan 5902 sayılı yasa ile AFAD kurulmuştur. Kurum, afet öncesi risk azaltma, afet sırasında hızlı müdahale ve sonrasında iyileştirme çalışmalarını bütünleşik bir sistemle yürütüyor. İl müdürlükleri ve arama-kurtarma birlikleriyle yerelde, uluslararası insani yardım operasyonlarıyla da küresel ölçekte faaliyet gösteriyor.

AFAD’ın temel hedefi, afet zararlarını en aza indirmek ve toplumun direncini artırmak. Bu kapsamda, erken uyarı sistemleri, eğitim programları ve afet senaryolarına hazırlık çalışmaları yapar. Aynı zamanda deprem master planları, afet sigortası (DASK) gibi projeleri koordine ederek yapısal önlemleri destekler. Uluslararası alanda ise Haiti, Pakistan ve Japonya gibi ülkelere yaptığı yardımlarla insani diplomasiye katkı sağlar. AFAD, teknolojik altyapısı ve uzman personeliyle afet yönetiminde Türkiye’nin en kritik kurumudur.

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AFAD başvuru şartları nedir?

Ülkemizin bu önemli kurumunda çalışmak için başvuru şartları şu şekilde belirlenmiş durumda:

A. GENEL ŞARTLAR

Vatandaşlık: Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

Kamu Hakları: Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

Sabıka Kaydı:

Kasten işlenen bir suçtan dolayı 1 yıl veya daha fazla hapis cezası almamış olmak.

Affa uğramış olsa bile aşağıdaki suçlardan mahkûm olmamak:

Devletin güvenliğine karşı suçlar

Anayasal düzene ve işleyişine karşı suçlar

Zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik

Güveni kötüye kullanma, hileli iflas

İhaleye veya edimin ifasına fesat karıştırma

Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık.

Askerlik Durumu (Erkek Adaylar İçin):

Sınav tarihlerinde askerlikle ilişiği bulunmamak.

Askerlik çağına gelmemiş olmak veya muvazzaf askerlik hizmetini tamamlamış/erteletmiş/yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

Yaş Sınırı:

Son başvuru tarihi itibarıyla 30 yaşını doldurmamış olmak (17 Aralık 1995 veya sonrasında doğumlu).

Sürücü Belgesi: En az B sınıfı ehliyet sahibi olmak.

Boy-Kilo Şartları:

Erkekler: En az 1.60 m, en fazla 1.90 m.

En az 1.60 m, en fazla 1.90 m. Kadınlar: En az 1.55 m, en fazla 1.80 m.

En az 1.55 m, en fazla 1.80 m. Boyun 1 metreden fazla kısmı ile kilo arasında ±10 kg'dan fazla fark olmamalı.

Sağlık Şartları:

Fiziksel, ruhsal, görsel veya işitsel engelli olmamak.

Her türlü coğrafi ve iklim koşulunda arama-kurtarma görevi yapmaya engel durumu bulunmamak.

Başvuru Süreci:

Süresi içinde ve usulüne uygun başvuru yapmış olmak.

Sadece bir il tercihi yapılabilir.

4/B Sözleşmeli Personel Kısıtlaması:

Kamuda 4/B statüsünde çalışmıyor olmak veya sözleşme feshedilmişse, son başvuru tarihinden itibaren 1 yıl bekleme süresini tamamlamış olmak.

B. ÖZEL ŞARTLAR

Eğitim:

Önlisans düzeyinde Tablo 2'de belirtilen programlardan mezun olmak.

KPSS Puanı:

2024 KPSS'de KPSSP93 puan türünden en az 60 puan almış olmak.

AFAD personel alımı var mı?

AFAD, memur alımı kadrolarına başvuru yapmak isteyen adaylar için bir açıklamada bulunmuştu. Adayların, ÖSYM’nin tercih sisteminden (https://ais.osym.gov.tr) başvurularını 10-17 Temmuz 2025 tarihleri arasında gerçekleştirebileceği belirtilmişti. Eğer bu tarihler arasında başvuru yaptıysanız, kurumun sonuçları açıklamasını beklemelisiniz. Eğer yeni bir başvuru yapmak istiyorsanız, kurumun yapacağı bir sonraki personel alımı başvuru açıklamasının beklenmesi gerekiyor.

AFAD personel başvurusu nasıl yapılır?

Adaylar, AFAD (Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı) personel alımı başvurularını e-Devlet üzerinden elektronik ortamda gerçekleştirecek.

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Başvuru adımları sırasıyla şöyle:

Kariyer Kapısı’na giriş yapın

Kariyer Kapısı - Kamu İşe Alım adresine gidin.

e-Devlet giriş bilgilerinizle sisteme giriş yapın.

Başvuru şartlarını kontrol edin

İlan edilen pozisyonun şartlarını (eğitim, yaş, deneyim vb.) inceleyin.

Başvuru formunu doldurun

Gerekli bilgileri eksiksiz doldurun.

İstenen belgeleri (diploma, kimlik, sertifika vb.) yükleyin.

Başvuruyu tamamlayın

Başvurunuzu gönderdikten sonra başvuru numaranızı kaydedin.

Son başvuru tarihini kaçırmamaya dikkat edin.

Başvuru sonrası süreç (sınav, mülakat vb.) AFAD veya Kariyer Kapısı üzerinden duyurulacak.