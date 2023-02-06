AFAD: 32 artçı deprem meydana gelmiştir

AFAD'dan yapılan yazılı açıklamada, Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde saat 04.17’de 7.4 büyüklüğünde deprem meydana geldiği belirtilerek, "Depremin ardından en büyüğü 6,6 büyüklüğünde olmak üzere 32 artçı deprem meydana gelmiştir. Deprem; Kahramanmaraş, Hatay, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Malatya ve Adana başta olmak üzere çevre illerde yoğun şekilde hissedilmiştir. Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında depremin seviyesi '4'üncü Seviye' olarak ilan edilmiş olup, illerimizde ve Başkanlık AFAD merkezinde tüm afet grupları toplanmıştır" denildi.

'ULUSLARARASI YARDIM ÇAĞRISINDA BULUNULMUŞTUR'

Dışişleri Bakanlığı ile yapılan görüşmelerde ERCC üzerinden kentsel arama ve kurtarma alanında uluslararası yardım çağrısında bulunulduğu kaydedilerek, "Bölgede koordinasyona destek sağlamak üzere; Kahramanmaraş’a Kayseri Valisi, Hatay’a Mersin Valisi, Gaziantep’e Mardin Valisi, Adıyaman’a Tunceli Valisi, Osmaniye’ye Bingöl Valisi ve Malatya’ya Sivas Valisi görevlendirilmiştir. Genelkurmay Başkanlığı tarafından bölgeye yönlendirilen ekipleri taşımak üzere 2 adet uçak görevlendirilmiştir. Tüm il AFAD Müdürlükleri teyakkuza geçirilmiş olup arama ve kurtarma başta olmak üzere tüm ekipler bölgeye sevk edilmiştir. Gelişmeleri takip ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.