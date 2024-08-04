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Adnan Tanrıverdi hayatını kaybetti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eski başdanışmanı emekli Tuğgeneral Adnan Tanrıverdi hayatını kaybetti.

04.08.2024 - 15:30 | | DHA
Adnan Tanrıverdi hayatını kaybetti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 15 Temmuz darbe girişiminin ardından, 17 Ağustos 2016'da danışmanlık görevine getirilen eski başdanışmanı ve Uluslararası Savunma Danışmanlık İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş (SADAT) Kurucusu emekli Tuğgeneral Adnan Tanrıverdi hayatını kaybetti.

Tanrıverdi'nin cenazesi yarın, ikindi namazını müteakiben Eyüpsultan Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

 

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