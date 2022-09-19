Adnan Oktar davasında mütalaa açıklandı! Bin 198 yıla kadar hapis istemi

Savcı tarafından hazırlanan 445 sayfalık mütalaada tutuklu sanık Adnan Oktar hakkında "Örgüt yöneticiliği", "Siyasal veya askeri casusluğa teşebbüs", "Eziyet", "Cinsel saldırı", "Cinsel saldırıya teşebbüs", "FETÖ silahlı terör örgütüne yardım", "Birden fazla kişiyle birlikte birden fazla kez çocuğa karşı cinsel istismar", "Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "Kişisel verilerin kaydedilmesi" suçlarından 232 yıldan bin 198 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Diğer sanıklar için ise farklı suçlardan değişik oranlarda cezalar isteniyor.