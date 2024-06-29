Adnan Bali kimdir, nereli, İş Bankası’nda mı görevliydi? İşte Şişecam Yönetim Kuruşu Başkanı Adnan Bali’nin biyografisi…

2006 yılından bu yana Şişecam’da olan Prof. Dr. Ahmet Kırman, kendi isteğiyle şirketin Yönetim Kurulu Başkanlığı’dan ayrıldı. Kırman’ın yerine başkanlık görevini 1 Temmuz’dan itibaren Adnan Bali üstlenecek. Peki, Adnan Bali kimdir, nereli?

ADNAN BALİ KİMDİR?

İş Bankası'nın internet sitesinde Adnan Bali'nin biyografisi için şu bilgiler paylaşılıyor:

Orta Doğu Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü mezunu. 1986 yılında İş Bankası Teftiş Kurulu Başkanlığı’nda Müfettiş Yardımcısı olarak göreve başlayan Sayın Adnan Bali, Fon Yönetimi Müdürlüğü’nde 1994 yılında Müdür Yardımcısı, 1997 yılında Grup Müdürü olarak görev yapmış, 1998 yılında ise Fon Yönetimi Müdürü olarak atanmıştır. 2002 yılında Şişli Şubesi, 2004 yılında Galata Şubesi Müdürü olan Sayın Bali, 30 Mayıs 2006 tarihinde Genel Müdür Yardımcılığına yükseltilmiş, 01 Nisan 2011 tarihinde ise Türkiye İş Bankası A.Ş. Genel Müdürü olarak atanmıştır.

Sayın Adnan Bali, Banka dışında Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. ve Türkiye İş Bankası A.Ş. Mensupları Munzam Sosyal Güvenlik ve Yardımlaşma Sandığı Vakfı Başkanı olarak görev yapmaktadır.

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31 Mart 2021 ve 30 Mart 2023 tarihlerinde Türkiye İş Bankası A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliğine, 01 Nisan 2021, 25 Mart 2022, 31 Mart 2023 ve 29 Mart 2024 tarihlerinde Yönetim Kurulu Başkanlığına seçilen Sayın Bali aynı zamanda Ücretlendirme Komitesi, Risk Komitesi, Sürdürülebilirlik Komitesi ve Yönetim Kurulu Faaliyet İlkeleri Komitesi Başkanlığı ile Kredi Komitesi Üyeliği görevlerini de sürdürmektedir.