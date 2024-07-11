Adliye çıkışı silahlı saldırıya uğradı

Olay, saat 17.00 sıralarında Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesi 13360 Sokak’ta meydana geldi. Nurullah Talan, boşanma aşamasındaki eşi Aynur Talan ile adliyeden çıktıktan sonra ayrılıp, evine gitmek için otomobiliyle yola çıktı. Talan, evine yaklaştığı sırada, sokak başında motosikletiyle bekleyen ve ismi öğrenilemeyen kayınbiraderi, peşine takıldı. Takip edildiğini anlayan Talan, kaçmaya çalıştı ancak şüpheli kayınbirader tabancayla ateş açtı. Silahtan çıkan kurşunlar Talan’ın omzuna ve bacağına isabet etti. Motosikleti devrilen şüpheli, olay yerine gelen arkadaşının motosikletiyle kaçtı.

Çevredekiler, kanlar içinde kalan Talan’ın yardımına koşup polis ve sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. İlk müdahalesi sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan Talan, hastaneye kaldırıldı. Ameliyata alınan Talan’ın hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi. Polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. (DHA)