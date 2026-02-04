Adıyaman’da yayaya yol vermek isterken çarpıştılar

GAZETE VATAN ANA SAYFA
04.02.2026 - 01:02Güncellenme Tarihi:

Kaynak: ADIYAMAN (İHA)

Adıyaman’da, yayaya yol vermek için duran otomobile bir başka otomobilin çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, 02 AJ 918 plakalı otomobille seyir halinde olan Yusuf K., Atatürk Bulvarı İl Emniyet Müdürlüğü yakınlarında yolun karşı tarafına geçmeye çalışan yaya Cemile B’ye, yol vermek istedi. Bu esnada arkadan gelen Hüseyin O., idaresindeki 02 AEN 863 plakalı otomobil, duran otomobile çarptı. Kazanın şiddetiyle, duran otomobil de ilerleyerek yayaya çarptı. Meydana gelen kazada her iki araç sürücüsü ile yaya Cemile B., yaralandı. Yaralanan 3 kişi, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

