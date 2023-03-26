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Adıyaman'da, ağır hasarlı 4 katlı bina çöktü

Adıyaman'da, ağır hasarlı olduğu için kimsenin yaşamadığı 4 katlı bina, büyük bir gürültüyle kendiliğinden çöktü.

26.03.2023 - 00:44 | | Mahir ALAN/ ADIYAMAN, (DHA)
Adıyaman'da, ağır hasarlı 4 katlı bina çöktü

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremin vurduğu Adıyaman'da, Kayalık Mahallesi'nde ağır hasarlı olan 4 katlı bina, akşam saatlerinde büyük gürültüyle çöktü. İhbarla olay yerine polis, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Bölgeye güvenlik şeridi çekilirken, ekipler tedbiren enkazda arama yaptı. Çöken binanın Enkazı altında kalan bir otomobil ise AFAD ekipleri tarafından bulunduğu yerden çıkarıldı. Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç da olay yerine gelerek incelemede bulundu. (DHA)

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