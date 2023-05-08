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Adıyaman'da 4.6 büyüklüğünde deprem

Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

08.05.2023 - 23:29 | | HABER MERKEZİ
Adıyaman'da 4.6 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, saat 23.20'de merkez üssü Adıyaman Çelikhan ilçesinde Richter ölçeğine göre 4.6 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Yerin 8.64 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem çevre ilçelerden de hissedildi. İlk belirlemelere göre depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

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