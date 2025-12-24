Adetliyken Regaip Kandili'nde hangi zikirler çekilir? Regl döneminde kandil gecesi çekilecek tesbihler ve esmaül hüsna

Haberin Devamı

Adetliyken Regaip Kandili’nde hangi zikirler çekilir, hangi tesbihler yapılır? Diyanet’in açıklamaları ışığında; tövbe istiğfardan salavat-ı şerifeye, Esmaül Hüsna’dan dua niyetine okunacak surelere kadar özel gününüzde yapabileceğiniz tüm ibadetleri sizler için derledik. İşte kandil gecesini boş geçirmek istemeyenler için o dua listesi...

İslam dininde kadınların özel hallerinde (regl/loğusalık) namaz kılması ve Kur'an-ı Kerim okuması yasaklanmış olsa da, zikir, tesbih, salavat ve dua kapıları sonuna kadar açıktır. Regaip Kandili gibi Allah’ın rahmetinin bolca dağıtıldığı bir gecede, hanımlar gönül dünyalarını zikirlerle nurlandırabilirler.

ADETLİYKEN REGAİP KANDİLİ'NDE ÇEKİLECEK EN FAZİLETLİ ZİKİRLER

Kandil gecesinin manevi ikliminden mahrum kalmamak için şu zikir ve tesbihatları dilediğiniz sayıda yapabilirsiniz:

1. Tövbe ve İstiğfar (Gecenin Olmazsa Olmazı)

Kandil geceleri mağfiret geceleridir. Adetliyken yapılacak en güzel ibadet kalben pişmanlık duyup tövbe etmektir.

Zikir: "Estağfirullah el-azim ve etubü ileyh"

Anlamı: "Azim olan Allah'tan bağışlanma dilerim ve O'na tövbe ederim."

2. Kelime-i Tevhid

İmanın tazelenmesi ve kalbin huzur bulması için en büyük zikirdir.

Zikir: "La İlahe İllallah"

Anlamı: "Allah’tan başka ilah yoktur."

3. Salavat-ı Şerife (Peygamberimize Selam)

Regaip gecesi Peygamber Efendimiz’e (S.A.V) çokça salavat getirmek, onun şefaatine nail olmaya vesile olur.

Zikir: "Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed"

4. Esmaül Hüsna ile Dua

Allah’ın güzel isimlerini zikretmekte hiçbir engel yoktur. Özellikle şu isimler kandil gecesi çokça çekilebilir:

Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim

Ya Fettah (Sıkıntıların açılması için)

Ya Şafi (Şifa bulmak için)

Ya Rezzak (Bereket için)

REGL DÖNEMİNDE REGAİP KANDİLİ İBADET REHBERİ

Hanımlar, özel günlerinde şu ibadetlerle geceyi ihya edebilir:

Dua Etmek: Kendi dilinizle veya Peygamberlerin dualarıyla Allah’a yakarışta bulunabilirsiniz.

Dini Sohbet Dinlemek: Televizyon, radyo veya internetten kandil programlarını izlemek, ilahi ve dini sohbet dinlemek sevaptır.

Tefekkür: Yaratılış gayeniz, geçmiş yılın muhasebesi ve gelecek için iyi niyetler üzerine düşünmek büyük bir ibadettir.

Sadaka Vermek: Kandil hürmetine bir ihtiyaç sahibini sevindirmek, özel gün fark etmeksizin büyük sevap kazandırır.

Adetliyken Kandil Duası Yapılabilir mi? Evet, her türlü dua yapılabilir. Duada abdestli veya temiz olma şartı namazdaki gibi değildir.

Ezberden Sure Okunabilir mi? Kur'an-ı Kerim okuma niyetiyle değil, "dua niyetiyle" ezberden bildiğiniz Ayetel Kürsi, Fatiha, İhlas, Felak ve Nas surelerini okuyabilirsiniz.