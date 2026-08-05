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Kayalıklarda kendiliğinden yetişiyor! Kilogramı 30 liradan tarlada satışta: Sabah en geç 07.30'da toplanması gerekiyor

05.08.2026 - 12:49Güncellenme Tarihi:

Kaynak: AA

Mersin'in Tarsus ilçesine bağlı Çağbaşı Mahallesi’nde, halk arasında "dikenli incir", "Hint inciri" ve "tahta inciri" olarak da bilinen Frenk incirinde 2026 yılı hasat dönemi başladı. Dikenli yapısı nedeniyle toplanması özel çaba gerektiren meyveler; kalın tulum giyen, kola kadar uzanan eldivenler takan ve demir maşalar kullanan tarım işçileri tarafından özenle toplanıyor.

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1Kayalıklarda kendiliğinden yetişiyor! Kilogramı 30 liradan tarlada satışta: Sabah en geç 07.30'da toplanması gerekiyor

Mersin'in Tarsus ilçesinde dikenleri nedeniyle toplanması özel çaba gerektiren "Frenk inciri"nde hasat dönemi başladı.

Çağbaşı Mahallesi'nde yetiştirilen, halk arasında "Hint inciri", "dikenli incir" ve "tahta inciri" olarak da bilinen meyveler olgunlaştı.

2Kayalıklarda kendiliğinden yetişiyor! Kilogramı 30 liradan tarlada satışta: Sabah en geç 07.30'da toplanması gerekiyor

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Dikenli olması nedeniyle hasadı özel dikkat gerektiren meyveler, kalın eldiven giyip vücudunu kıyafetlerle kapatan işçiler tarafından toplandı.

3Kayalıklarda kendiliğinden yetişiyor! Kilogramı 30 liradan tarlada satışta: Sabah en geç 07.30'da toplanması gerekiyor

Bazı bölgelerde demir maşa yardımıyla kaktüsten koparılıp sandıklara yerleştirilen dikenli incirler, kilogramı 30 liradan satılıyor.

Taşlı ve kayalık alanlarda dahi kendiliğinden yetişebilmesiyle de öne çıkan incirler, bıçakla kabuğu sıyrılarak tüketiliyor veya dondurma, meyve suyu ve marmelat yapımında kullanılıyor.

4Kayalıklarda kendiliğinden yetişiyor! Kilogramı 30 liradan tarlada satışta: Sabah en geç 07.30'da toplanması gerekiyor

HASAT ERKEN SAATLERDE YAPILIYOR

Mahallede üreticilik yapan Tarsus Ticaret Borsası Başkanı Mustafa Teke, AA muhabirine, 30 dönümde incir yetiştirdiğini söyledi.

5Kayalıklarda kendiliğinden yetişiyor! Kilogramı 30 liradan tarlada satışta: Sabah en geç 07.30'da toplanması gerekiyor

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Dönüm başına ortalama 1 ton ürün aldığını belirten Teke, "Hasat çok erken başlıyor ve sabah en geç 07.30'da bitiyor çünkü daha sonra dikenleri uçuyor. Toplama işlemini genelde kadınlar yapıyor ve kola kadar uzanan özel eldivenler kullanılıyor. Meyvenin özünü çekirdeğinden çıkarıp dondurma, meyve suyu, marmelat ve diğer pastacılık ürünlerinde kullanılmasını sağlıyoruz." ifadelerini kullandı.

6Kayalıklarda kendiliğinden yetişiyor! Kilogramı 30 liradan tarlada satışta: Sabah en geç 07.30'da toplanması gerekiyor

Teke, incirin bölge ekonomisine katkı sunduğunu ifade ederek, şöyle konuştu:

"Bu ürünün özellikle kırsal bölgelerde yetiştirilmesini tavsiye ediyoruz. Kırsal bölgelerde kadınlar tarafından toplanmasından dolayı onların ev ekonomisine katkıda bulunacağına eminim. Tarsus dikenli inciri olarak inşallah coğrafi işaret alma yolunda ilerliyoruz. Tarsus Ticaret Borsası olarak Sarıulak zeytinyağı gibi Tarsus dikenli incirini de tescillemeyi büyük sabırsızlıkla bekliyoruz."

Tarlada çalışan Birgül Alışkan da hasatta işini kolaylaştırmak için özel eldiven kullandığını anlattı.

7Kayalıklarda kendiliğinden yetişiyor! Kilogramı 30 liradan tarlada satışta: Sabah en geç 07.30'da toplanması gerekiyor

ŞEKER İLAVESİZ DONDURMA

İlçede "Frenk inciri"nden dondurma üreten Ezgi Fındık da "Bu kıymetli meyvenin özünü bozmadan harika bir dondurma elde ettik. Rafine şeker ilavesiz, katkı maddesi ve koruyucu olmadan üretilen dondurmalarımıza talep gerçekten fazla." dedi.

8Kayalıklarda kendiliğinden yetişiyor! Kilogramı 30 liradan tarlada satışta: Sabah en geç 07.30'da toplanması gerekiyor

Dondurmayı tadan Sevda Karakaş ise "Dikenli incirli dondurmayı çok beğeniyor, severek yiyoruz." dedi.