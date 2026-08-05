Kayalıklarda kendiliğinden yetişiyor! Kilogramı 30 liradan tarlada satışta: Sabah en geç 07.30'da toplanması gerekiyor

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Teke, incirin bölge ekonomisine katkı sunduğunu ifade ederek, şöyle konuştu:



"Bu ürünün özellikle kırsal bölgelerde yetiştirilmesini tavsiye ediyoruz. Kırsal bölgelerde kadınlar tarafından toplanmasından dolayı onların ev ekonomisine katkıda bulunacağına eminim. Tarsus dikenli inciri olarak inşallah coğrafi işaret alma yolunda ilerliyoruz. Tarsus Ticaret Borsası olarak Sarıulak zeytinyağı gibi Tarsus dikenli incirini de tescillemeyi büyük sabırsızlıkla bekliyoruz."



Tarlada çalışan Birgül Alışkan da hasatta işini kolaylaştırmak için özel eldiven kullandığını anlattı.