Adetliyken Regaip Kandili’nde hangi ibadetler yapılır? Regl döneminde kandil gecesi yapılacak ibadetler ve zikirler

Haberin Devamı

Müslüman alemi için büyük önem taşıyan Regaip Kandili, rahmet ve mağfiretin sağanak sağanak yağdığı bir gecedir. Bu geceyi ibadetle geçirmek isteyen ancak regl döneminde olan kadınlar, manevi iklimden mahrum kalmamak için hangi duaları okuyabileceklerini merak ediyor. İslam alimlerine göre; kadınların bu özel günlerinde namaz kılmaları ve Kur'an-ı Kerim'e el sürmeleri caiz olmasa da, gönül dünyalarını ihya edecek pek çok ibadet yolu bulunmaktadır.

ADETLİYKEN KANDİL GECESİ İBADET EDİLİR Mİ?

Evet, adetli olan kadınlar kandil gecesinin manevi feyzinden sonuna kadar yararlanabilirler. İslam hukukuna göre kadınların özel hallerinde namaz kılmaları, oruç tutmaları ve Kur'an okumaları yasaklanmıştır; ancak dua etmek, zikir çekmek, tövbe istiğfar getirmek ve salavat çekmek için hiçbir engel yoktur.

REGL DÖNEMİNDE KANDİL GECESİ YAPILABİLECEK İBADETLER

Adetliyken Regaip Kandili’ni boş geçirmek istemeyen hanımlar şu ibadetleri gönül rahatlığıyla yapabilir:

1. Tövbe ve İstiğfar Getirmek

Bu mübarek gece, günahlardan arınma gecesidir. Bol bol "Estağfirullah el-azim ve etubü ileyh" diyerek tövbe etmek en büyük ibadetlerden biridir.

2. Kelime-i Tevhid ve Zikir

Dilinizden "La ilahe illallah" zikrini düşürmeyerek kalbinizi nurlandırabilirsiniz. Ayrıca Esmaül Hüsna (Allah’ın güzel isimleri) ile Allah’ı anmak çok faziletlidir.

3. Salavat-ı Şerife Çekmek

Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed’e (S.A.V) salat ve selam getirmek gecenin bereketini artırır. "Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed" tesbihatı yapılabilir.

Haberin Devamı

4. Dua Etmek

Dua için abdestli olma veya temiz olma şartı yoktur. Kendi kelimelerinizle veya Peygamberlerin dualarıyla Allah’a yakarışta bulunabilirsiniz. Regaip gecesi duaların geri çevrilmediği bir gecedir.

5. Dini Sohbet Dinlemek ve Tefekkür Etmek

Televizyon, radyo veya internet üzerinden kandil programlarını takip etmek, dini eserler okumak (Kur'an metni hariç tefsir, hadis kitapları) ve yaratılış gayesi üzerine düşünmek büyük sevaptır.

SIKÇA SORULAN SORULAR (SSS)

Adetliyken Kur’an Dinlenebilir mi? Evet, adetli bir kadın Kur'an-ı Kerim'e dokunamaz ve okuyamaz ancak başkası okurken dinleyebilir veya ezbere bildiği dua ayetlerini (Rabbena, Fatiha vb. dua niyetiyle) okuyabilir.

Özel Günde Kandil Simidi Dağıtmak Sevap mı? İyilik yapmanın ve sadaka vermenin özel hali yoktur. Bu gecede ihtiyaç sahiplerine yardım etmek, kandil simidi dağıtmak veya birinin gönlünü almak çok kıymetlidir.