Aday listelerinde son durum ne? AK Partili Kurtulmuş açıkladı

NTV canlı yayınına katılan Kurtulmuş'un açıklamalarından satır başları şöyle;

ADAY LİSTELERİNDE SON DURUM NEDİR?

Yoğun bir çalışma yapıldı bu aday tespit sürecinde. Yani hem kamuoyu anketleri yapıldı. Aynı zamanda mülakatlar yapıldı. Alt kurulda bütün aday adayı arkadaşlarımızla görüşmeler yapıldı. Çok ince bir şekilde en kuvvetli, en güçlü adayların belirlenmesi için. İtibarlı, halkta karşılığı olacak olan isimlerin belirlenebilmesi için çok hummalı bir çalışma yapıldı. Uzunca bir süredir de bu devam ediyor.



Artık son noktaya doğru gelindi. Son rötuşlar yapılmaya başlandı ve hafta sonu AK Parti olarak listelerimizi YSK'ya vermiş olaağız. Hayırlı olsun. Çok zor bir seçim kampanyası olacak. Çok hummalı bir çalışmanın olacağı döneme giriyoruz. Arkadaşlarımıza başarılar diliyorum. Diğer siyasi partilere de bu yarışta başarılar diliyorum. İnşallah demokratik seviyesi çok yüksek, çok güvenli ve huzurlu bir seçim kampanyasıyla Türkiye 14 Mayıs'ta tercihini yapacak, kararını verecektir



AK PARTİ'NİN DSP'YE ZİYARETİ



Nihayetinde önce DSP'nin kendi kararının vermesi lazım. Ondan sonra zaten bu işin formlünü bulunur. Zaten konuşulmuştur bunlar. Sonuçta eğer teklifi kabul ederlerse AK Parti listelerinden seçime girecekleri açıktır.

BU TEKLİF NEDEN DSP'YE YAPILDI?

50+1'de biz hakikaten Cumhur İttifakı olarak başından itibaren ilkeli bir siyaset izliyoruz. Önce AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi. Yıllardır bu Cumhur İttifakı'nı götürüyoruz. Burada herhangi bir şekilde koltuk pazarlığı asla yapılmadı. Belki Millet İttifakı ile aramızdaki en temel fark burasıdır. Bir ilke bazlı ittifak ortaya çıktı. Biz bu ittifakı hiçbir zaman koalisyon gibi görmedik. Önce 2 partiydi şu an 4 parti var. Yeniden Refah Partisi de Büyük Birlik Partisi de bu Cumhur İttifakı'nın şemsiyesinin altına girdiler.



İTTİFAKTAKİ 4 PARTİ KENDİ LİSTELERİYLE GİRECEK



İttifaka katılan bu 4 partinin kendi siyasi kimlikleri vardır. Bu kimliklerini eritmiş değildir. Bu kimlikleriyle, bu siyasal varlıklarıyla, bu kendi partilerinin kurum kültürleriyle var olmaya devam edeceklerdir. Ama aynı zamanda da bu seçim kampanyasında özellikle Cumhurbaşkanımıza, Cumhurbaşkanlığı seçiminde destek olmak için bu ittifakın altına toplanmış olduk. Aynı zamanda da zaten böylece Türkiye genelinde bütün partilerinin de oylarının 1 sayılacağı daha doğrusu bir ittifak halinde gireceğimiz bir seçim olacak.



Burada bir pazarlık, 'sana şu kadar bana bu kadar', 'sana şurası bana burası değil'... Burada yeniden güçlü bir Türkiye istikametinde yürümek ve Türkiye Yüzyılı kapılarını inşallah 14 Mayıs'ta sonuna kadar açacak millet iradesini kazanabilmektir.



Tabi her seçim öncesinde özellikle bu ittifakların zorunlu olduğ bir dönemden geçiyoruz. Bu süreçlerde bu tür kulis bilgilerinin ortaya çıkması, olan olmayan birçok konunun gündeme gelmesi tartışılması son derece doğaldır, normaldir. Burada mühim olan partilerin açıkça milletin önünde ortaya koyduğu iradedir. Cumhur İttifakı'na dahil olan 4 siyasi parti de AK Parti, MHP, Yeniden Refah ve BBP bunlar kendi parti listeleriyle, kendi kimlikleriyle girecek. Ama dediğim gibi ortak bir istikamette yürüyüşlerine devam edeceklerdir.



Dolayıslya kulislerde şu konuşuldu, bu konuşuldu... Onun artık hiçbir önemi yoktur. Burada partiler Allah'ın izniyle kampanyayı da çok güzel bir şekilde götüreceğiz. Beraber dayanışma içerisinde ortak hedeflere yürüyerek yolumuza devam edeceğiz. Zaten MHP dün gece itibarıyla listelerini açıkladı. Hafta sonu da bütün ittifakın partileri de lsitelerini YSK'ya verecekler.



"BU SEÇİMDE DE LİSTELERDE ÖNEMLİ YENİLEME OLACAK"



Biz Cumhur İttifakı olarak kazanacağımıza yürekten inanıyoruz. Cumhur İttifakı'nın Meclis'te de çoğunluğu yakalayacağına inanıyoruz. Bu seçimde de listelerde önemli bir yenileme olacak. TBMM'nin en genç grubu AK Parti grubu olacaktır, kadın temsilinin en fazla olduğu parti de AK Parti olacaktır. Çok dinamik, güçlü ve Türkiye'yi temsil eden, halkın beklentilerini karşılayan bir listenin ortaya çıkacağını ümit ediyoruz.



BAKANLARIN ADAY GÖSTERİLMESİ



Çok önemli bir seçime gidiyoruz. Türkiye'nin hangi istikamete yürüyeceğinin tespit edileceği bir seçime gidiyoruz. Bakan arkadaşların aday gösterildikleri illerde hiç şüphesiz ilave katkıları olacak. Tanınmışlıklarından, millete yaptıkları hizmetlerinden dolayı seçim bölgelerinden daha fazla milletvekili çıkacağını düşünüyoruz. Cumhurbaşkanımız seçildikten sonra dilediğini bakan yapacaktır. Bu AK Parti'ye hem değişim hem de mücadele azmi getirecektir.



SEÇİM BEYANNAMESİ



Türkiye'nin bütün alanlarda neler yaptığını, neler yapacağını, hedeflerini uzun uzun çalıştık. Türkiye'nin sağlam bir toplumsal yapısının nasıl olacağını, güçlü bir ekonomiyi nasıl oluşturacağımızı, uluslararası alanda rol belirleyen bir Türkiye olmak için hangi adımların yapılması gerektiği, hak ve hukuk konularında neler yapabileceğimizi el aldık.

6 Şubat'ta yaşadığımız deprem Türkiye'deki bütün öncelikleri değiştirdi. Seçim kampanyasının da bir numaralı önceliği deprem oldu.