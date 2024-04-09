Adana'dan Antalya'ya gittiler! Eğlence mekanı film sahnelerini aratmadı

Olay, şubat ayında Muratpaşa ilçesi Eski Lara Caddesi'ndeki eğlence mekanında meydana geldi. İddiaya göre; Ozan ve Mustafa P. kardeşler, gece saatlerinde eğlence mekanına gitti. Burada mekan sahibi Serhat A. ile tartışan 2 kardeş, dışarı atıldı.

KURŞUNLAR YAĞDI

Olayın ardından 2 kardeş, eğlence mekanına saldırı için Adana'daki Hüseyin A. ve Fırat S. ile anlaştı.29 Şubat'ta Hüseyin A. ve Fırat S., aynı bölgede motosiklet tamirciliği yapan Salih ve Ozan K. kardeşlere giderek, müşterilerin tamire bıraktığı motosikletlerden birisini aldı.Eğlence mekanına gece saatlerinde motosikletle giden ikili, bir anda ateş etmeye başladı. Ancak silah tutukluk yapınca ikili hızla uzaklaşırken, kurşunlar mekan önüne park edilen otomobillere isabet etti.

MEKANIN ÖNÜNDEKİ MİDYECİYİ VURDULAR

Hüseyin A. ve Fırat S., 2 Mart'ta aynı motosiklet ile yine mekanın önüne geldi. Yanlarındaki tabanca ile eğlence mekanına doğru ateş eden ikili, ardından olay yerinden uzaklaştı. Kurşunlardan birisi mekan önünde midye dolma satan İbrahim Koçan'ın ense ve sırtına isabet etti.

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Yaralanan Koçan, hastaneye kaldırıldı. Saldırı anbean güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; ikilinin motosikletle eğlence mekanı önüne geldiği sırada, mekandan çıkan kişilerin ve çalışanların silah sesini duyunca yere yattığı görüldü. Çalışma başlatan Antalya Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 6 Nisan'da şüphelilere yönelik Adana ve Antalya'da 8 adrese operasyon düzenledi.

10 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Özel harekatçılarının da katıldığı 'Paket' isimli operasyonda azmettirici olarak Ozan P. ve kardeşi Mustafa P., kurşunlama olayını gerçekleştiren Hüseyin A. ve Fırat S., şüphelilere müşterilerinin motosikletlerini temin ettiği belirlenen Salih K. ve kardeşi Ozan K., şüphelileri evinde saklayan Tahir Y., olayla ilişkisi bulunan Mustafa İ., Uğur E. ve Mehmet K. gözaltına alındı. Eş zamanlı baskınlarda ayrıca tabanca ve çok sayıda mermi ele geçirildi. Ozan P.'nin farklı suçlardan 35, Hüseyin A.'nın 25, Fırat S.'nin 27 suç kaydı olduğu öğrenildi. Şüpheliler, bu sabah emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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