GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemAdana'da vahşice katledilmişti! Enes Doğan cinayetinde kan donduran detaylar ortaya çıktı
HaberlerGündem Haberleri Adana'da vahşice katledilmişti! Enes Doğan cinayetinde kan donduran detaylar ortaya çıktı

Adana'da vahşice katledilmişti! Enes Doğan cinayetinde kan donduran detaylar ortaya çıktı

10.01.2026 - 11:15Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Adana'da vahşice katledilmişti! Enes Doğan cinayetinde kan donduran detaylar ortaya çıktı

Adana'nın Seyhan ilçesinde 19 yaşındaki Enes Doğan'ın bıçaklanarak öldürülmesinin arkasındaki korkunç neden belli oldu. Doğan'ın 4 bin liralık alacağı için gittiği görüşmede defalarca bıçaklandığı ortaya çıktı. İşte korkunç cinayetle ilgili tüm detaylar...

Haberin Devamı

Korkunç cinayet 8 Ocak günü saat 04.00 sıralarında Adana'da meydana geldi. 19 yaşındaki Enes Doğan 4 bin TL alacağını almak için, 20 yaşındaki R.T.Ö.’ün yanına gitti.

DEFALARCA BIÇAKLADI

R.T.Ö., Doğan’a 4 bin TL borcunu ödemeyince aralarında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavga sırasında R.T.Ö., Doğan’ı defalarca bıçaklayıp öldürüp kaçtı.

Adanada vahşice katledilmişti Enes Doğan cinayetinde kan donduran detaylar ortaya çıktı

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, katil zanlısı R.T.Ö.’yü yakalamak için harekete geçti.

CİNAYETİ İTİRAF ETTİ!

Güvenlik kameralarını ve KGYS görüntülerini mercek altına alan polis, söz konusu şüphelinin izini buldu. Seyhan İlçesine bağlı Yenibaraj Mahallesi’nde katil zanlısı gezindiği sırada yakalandı.

Cinayeti itiraf eden şüpheli "Enes üzerime gelince kendimi korumak için bıçağı çıkardım. Öldürme kastım yoktu, bir anda oldu" dediği öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İLGİLİ HABER

Adana'da dev elektrik kesintisi! 2 gün sürecek: İşte kesinti yaşanacak o 9 ilçe
Adana'da dev elektrik kesintisi! 2 gün sürecek: İşte kesinti yaşanacak o 9 ilçe

Güncel Haberler

Ankara'da tarihi rekor! 3 Ocak’ta en yüksek seviyeye çıktı
#Gündem

Ankara'da tarihi rekor! 3 Ocak’ta en yüksek seviyeye çıktı

Tadan bir daha istiyor: Amasya’nın yeni gözdesi oldu
#Gündem

Tadan bir daha istiyor: Amasya’nın yeni gözdesi oldu

Milli kaynaklarla dijital kuşatma! 1 yılda 158 milyar TL indirdiler, uzmanlar uyardı: Veriler sızdırılıyor
#Gündem

Milli kaynaklarla dijital kuşatma! 1 yılda 158 milyar TL indirdiler, uzmanlar uyardı: Veriler sızdırılıyor