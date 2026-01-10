Adana'da vahşice katledilmişti! Enes Doğan cinayetinde kan donduran detaylar ortaya çıktı

Haberin Devamı

Korkunç cinayet 8 Ocak günü saat 04.00 sıralarında Adana'da meydana geldi. 19 yaşındaki Enes Doğan 4 bin TL alacağını almak için, 20 yaşındaki R.T.Ö.’ün yanına gitti.

DEFALARCA BIÇAKLADI

R.T.Ö., Doğan’a 4 bin TL borcunu ödemeyince aralarında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavga sırasında R.T.Ö., Doğan’ı defalarca bıçaklayıp öldürüp kaçtı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, katil zanlısı R.T.Ö.’yü yakalamak için harekete geçti.

CİNAYETİ İTİRAF ETTİ!

Güvenlik kameralarını ve KGYS görüntülerini mercek altına alan polis, söz konusu şüphelinin izini buldu. Seyhan İlçesine bağlı Yenibaraj Mahallesi’nde katil zanlısı gezindiği sırada yakalandı.

Cinayeti itiraf eden şüpheli "Enes üzerime gelince kendimi korumak için bıçağı çıkardım. Öldürme kastım yoktu, bir anda oldu" dediği öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.