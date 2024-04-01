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Adana'da sıcaklıklar düşüyor mu? İşte haftalık hava tahminleri

Meteoroloji Müdürlüğü 6. Bölge Müdürlüğü haftalık hava tahminlerini duyurdu. Mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava yeniden soğuyacak mı? İşte detaylar...

01.04.2024 - 10:59 |
Adana'da sıcaklıklar düşüyor mu? İşte haftalık hava tahminleri

Bahar aylarına girmemizle beraber özellikle Doğu Akdeniz başta olmak üzere ülke genelinde hava mevsim normallerinin 6 - 10 derece üzerinde seyretmeye başladı. Vatandaşlar baharı görmeden yaz geldi. Meteoroloji Müdürlüğü 6. Bölge Müdürlüğü yayınladığı haftalık hava raporunda bu havanın yer yer kırılacağının sinyallerini verdi.

1 - 7 Nisan tarihleri arasında ülke genelinde özellikle kuzey kesimlerinde Çarşamba gününden itibaren hava sıcaklıkları mevsim normallerine dönüyor.

Adana'da ise 5 Nisan Cuma ve 7 Nisan Pazar günleri yağış, diğer günlerde ise havanın açık olacağı öngörülüyor. Birçok hava tahmincisine göre Türkiye'ye bu sene yaz erken geldi ve hava her ne kadar yer yer yaz yağmurları ile kırılsa da sıcak havaların etkisini artık daha fazla göstermeye başlaması bekleniyor.

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