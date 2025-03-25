Adana'da kuraklık barajı yok olma seviyesine getirdi! Suların çekilmesiyle tarihi kalıntılar gün yüzüne çıktı

1 milyon 680 bin metreküp su hacimli Kozan Baraj Göleti'nde kış mevsiminde yağışların beklenenin altına kalması ve akan su kaynaklarının yok olmasıyla kurumaya yüz tuttu. Çok az bir miktarda kalan su nedeniyle baraj göletinden çok su birikintisini andıran bölgede çevre sakinleri de yaşanan kuraklığa dikkat çekti. Bölgede hayvancılıkla uğraşanlar, sürülerini kuruyan baraj sahasına getirirken suların çekilmesi ile birlikte Roma ve Bizans döneminden kaldığı belirlenen Kara Kilise ve çevresindeki yapılar da görünmeye başladı.







"Hayvanları otlatmaya getirdim ama ot bile yok kuraklıktan"

Tarımsal sulamada kullanılan baraj göletinin ilk kez bu kadar susuz kaldığını belirten çiftçilerden Öztürk Güleç" Hayvanları otlatmaya getirdim ama ot bile yok kuraklıktan. Buralar suydu, file ile balık tutardık. Ne balık, ne su, ne ot var. Eskiden buralarda hayvanlar otlayacak deseler inanmazdım" dedi.

Sular çekilince kilise kalıntılarının da ortaya çıktığını anlatan Güleç, "Burada sudan geçemezdik. Şuan çocuk geçer. Derelerden su akardı, dağın ucundan su akardı gözler hep kurudu. Burada hayvanlar otlar ve suyunu içer. Böyle giderse hayvanlar içecek su bile bulamayacak.45 yaşındayım böyle bir kuraklık görmedim" diye konuştu.